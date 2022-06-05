Tekirdağ'da üzerine demir direk düşen işçi yaralandı - Haberler

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Tekirdağ'da üzerine demir direk düşen işçi yaralandı

AA - Ömür Çolak - Güncel
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Tekirdağ'da üzerine demir direk düşen işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde üzerine düşen demir direğin altında kalan işçi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde üzerine düşen demir direğin altında kalan işçi yaralandı.

İlçedeki asri mezarlık çevresinde bulunan elektrik tellerinin yenilenmesi kapsamında çalışma yapan Salih Topuz'un üzerine demir direk düştü.

Kazada yaralanan Topuz, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Topuz'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Ömür Çolak - Güncel

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