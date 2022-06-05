Tekirdağ'da üzerine demir direk düşen işçi yaralandı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde üzerine düşen demir direğin altında kalan işçi yaralandı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde üzerine düşen demir direğin altında kalan işçi yaralandı. İlçedeki asri mezarlık çevresinde bulunan elektrik tellerinin yenilenmesi kapsamında çalışma yapan Salih Topuz'un üzerine demir direk düştü. Kazada yaralanan Topuz, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Topuz'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Ömür Çolak - Güncel Tekirdağ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ'da üzerine demir direk düşen işçi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.