Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 20 sentetik ecza ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Muratlı ve Şarköy ilçelerindeki operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan bu kişilerden 30 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 20 sentetik ecza ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.