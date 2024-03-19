Tekirdağ'da Tefecilik ve Nitelikli Yağma Operasyonu: 4 Tutuklama

Tekirdağ'da "tefecilik" ve "nitelikli yağma" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu suçlara karışanlara yönelik Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 36 tabanca fişeği, 91 boş senet ve bir kelepçe ele geçirildi.

Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından hakimliğe çıkarılan zanlılardan M.U. V.Ç. İ.G. ve S.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.