Tekirdağ'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne özel bot ziyarete açıldı

Tekirdağ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı TCSG-32 Sahil Güvenlik Botu vatandaşların ziyaretine açıldı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağı'nda ziyaret edilebilen 22,55 metre uzunluğunda ve 4,76 metre genişliğindeki bota gelen vatandaşlara teknik bilgi verildi.

KAAN 19 sınıfı botu ziyaret eden vatandaşların bazıları fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Alper Aydemir, AA muhabirine, şehitleri saygı ve minnetle andığını söyledi.

Botu yakından görme fırsatını değerlendirmek istediğini belirten Aydemir, sahillerin korunmasında 24 saat görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerine teşekkür etti.