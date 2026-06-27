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Tekirdağ'da TAMSİS değerlendirme toplantısı düzenlendi

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Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'da TAMSİS uygulamaları kapsamında ayçiçeği üretim maliyetlerini ve veri doğrulama yöntemlerini ele alan bir değerlendirme toplantısı düzenledi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce, Tekirdağ'da Tarımsal Maliyet Sistemi (TAMSİS) uygulamalarına yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, ayçiçeği üretim maliyetlerinin TAMSİS uygulamaları kapsamında değerlendirilmesi, veri giriş sürecinin incelenmesi, veri doğrulama yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve maliyet hesaplama yöntemlerinin geliştirilmesi ele alındı.

Toplantıda, "Veri Toplama ve Kontrol" ile "Üretim Maliyeti Unsurlarının Değerlendirilmesi" başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar, TAMSİS uygulamalarının etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının ardından heyet, anıza ekim yöntemiyle yetiştirilen ayçiçeği ekili alanlarda teknik inceleme yaparak uygulamaları yerinde değerlendirdi.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Edirne ile Kırklareli il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görev yapan teknik personel katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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