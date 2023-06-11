Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde piknik alanı işletmecisi Muzaffer M. ile Ufuk A. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Muzaffer M. hayatını kaybederken, diğer yaralının tedavisi devam ediyor.