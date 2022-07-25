Tekirdağ'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
AA - Ömür Çolak - Güncel
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Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.C. idaresindeki 59 AG 454 plakalı otomobil, Kadıköy Mahallesi yakınlarında, K.T'nin kullandığı 59 DG 504 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kaza nedeniyle iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ömür Çolak - Güncel