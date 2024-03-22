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Tekirdağ'da Hükümlü ve Tutukluların Eserlerinin Sergisi Açıldı

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Tekirdağ'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hükümlü ve tutukluların cezaevinde yaptığı eserlerin bulunduğu serginin açılışı gerçekleştirildi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açılan sergide Tekirdağ 1 Nolu Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde eğitim faaliyetleri kapsamında kurslarda hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen resim ve el sanatları ürünleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

Vali Recep Soytürk açılışta yaptığı konuşmada, kursların cezaevindeki insanların rehabilitasyonu ve cezaevinden sonraki hayatlarında işlerine yarayacak bir beceri edinme anlamında çok önemli olduğunu söyledi.

Kursta eğitim veren öğretmenleri tebrik eden Soytürk, serginin açılışını yaptı.

Vali Soytürk daha sonra sergiyi gezerek resim ve el sanatları ürünleri hakkında bilgi aldı.

Programa, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve kurum personeli katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Tekirdağ Kültür Sanat Güncel Haberler

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