Çerkezköy'e hayırsever desteğiyle spor salonu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hayırsever desteğiyle spor salonu yaptırılacak.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sarbak Metal Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kızılpınar Mahallesi'nde hazine adına kayıtlı ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli arsa üzerine yapılacak spor salonuna ilişkin protokol imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Soytürk, devletin imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle çocuklar ve gençler için spor alanları kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Spor salonunun çocuk ve gençlerin spor yapabileceği, enerjilerini atabileceği, faydalı vakit geçirerek eğlenebileceği bir alan olacağını ifade eden Soytürk, spor salonunun yapımına katkı sağlayan Sarbak Metal'e ve hayırsever Meliha Halıgür'e teşekkür etti.

Protokolün imzalanmasının ardından Soytürk ve beraberindeki protokol üyeleri, Sarbak Metal'in fabrikasını gezerek üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Düzenlenen törene, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdulaziz Yeniyol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı katıldı.

Kaynak: AA