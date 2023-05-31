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Tekirdağ'da Emekli Öğretmenin Eşyasını Gasp Eden 3 Zanlı Yakalandı

Tekirdağ'da Emekli Öğretmenin Eşyasını Gasp Eden 3 Zanlı Yakalandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da evine girdikleri emekli öğretmenin değerli eşyası ile aracının anahtarını gasp ettikleri öne sürülen kar maskeli 3 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da evine girdileri emekli öğretmenin değerli eşyası ile aracının anahtarını gasp ettikleri öne sürülen kar maskeli 3 zanlı gözaltına alındı.

Saray ilçesi Yeni Mahalle'de oturan emekli öğretmen İbrahim Ekinci'nin (79) evine zorla giren kar maskeli 3 kişi, değerli eşyası ile bir otomobilin anahtarını alarak kaçtı.

Yalnız yaşayan Ekinci'nin durumu bildirmesiyle polis zanlıları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıları saptayan polis, Ö.Ş ve H.A'yı Çerkezköy ilçesinde, E.Ö'yi ise Saray ilçesindeki evinde yakaladı.

Zanlıların, getirildikleri Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel

Hisarcık Tekirdağ Saray Güncel Haberler

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