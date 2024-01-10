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Tekirdağ'da DEAŞ Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a bağlı olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, şüphelilerin evlerinde yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, terör örgütü DEAŞ için faaliyet gösterdiği öne sürülen A.A, M.A. ve M.D'yi adreslerinde yakaladı.

Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

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