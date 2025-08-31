Tekirdağ'da Balık Avı Sezonu Dualarla Açıldı

Tekirdağ'da balıkçılar, balık avına dualarla uğurlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince av sezonunun açılışı dolayısıyla Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi.

Edilen duanın ardından aileleri ile vedalaşan balıkçılar "vira bismillah" diyerek tekneleriyle Marmara Denizi'ne açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını temenni etti.

Kumbağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Özer Bilge de bol balık avlanan bir sezon geçirmek istediklerini ifade etti.

Programda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Ay da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından aileleriyle vedalaşan tayfalar, denize açıldı.

Balıkçılar yasağın bitimiyle avlanmaya başlayacak.