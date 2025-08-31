Tekirdağ'da Balık Avı Sezonu Dualarla Açıldı

Tekirdağ'da Balık Avı Sezonu Dualarla Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da balıkçılar, av sezonunun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende dualarla uğurlandı. Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek Marmara Denizi'ne açıldı.

Tekirdağ'da balıkçılar, balık avına dualarla uğurlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince av sezonunun açılışı dolayısıyla Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi.

Edilen duanın ardından aileleri ile vedalaşan balıkçılar "vira bismillah" diyerek tekneleriyle Marmara Denizi'ne açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını temenni etti.

Kumbağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Özer Bilge de bol balık avlanan bir sezon geçirmek istediklerini ifade etti.

Programda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Ay da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından aileleriyle vedalaşan tayfalar, denize açıldı.

Balıkçılar yasağın bitimiyle avlanmaya başlayacak.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Beşiktaş'ın gündemindeki Cerny, Instagram'da Siyah-Beyazlıları takibe aldı

Transfer bitiyor! Süper Lig devini sosyal medyadan takibe aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 Ağustos konseri boş kalan Çerçioğlu, bugün 2 yıldızı birden sahneye çıkarıyor

Konserde koltuklar boş kalınca Çerçioğlu 2 yıldız isme tutundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.