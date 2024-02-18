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Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamasında, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde 169 personelin katılımıyla huzur ve güven uygulaması yaptı.

Ekipler uygulama sırasında, 9 düzensiz göçmen yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Çerkezköy Tekirdağ Politika Güncel Haberler

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