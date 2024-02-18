Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamasında, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde 169 personelin katılımıyla huzur ve güven uygulaması yaptı.
Ekipler uygulama sırasında, 9 düzensiz göçmen yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.