Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin rekabet otoriteleri Şuşa'da toplandı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ülkelerinin rekabet kurumları başkanlarının 3. toplantısı, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde gerçekleştirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Antiinhisar ve Tüketici Piyasasına Denetim Devlet Ajansının organizasyonunda düzenlenen toplantıya, TDT üyesi ve gözlemci ülkelerin rekabet otoritelerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Antiinhisar ve Tüketici Piyasasına Denetim Devlet Ajansı Başkanı Elnur Bağırov, Türkiye Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Özbekistan Rekabetin Geliştirilmesi ve Tüketici Haklarının Korunması Komitesi Başkanı Halilillo Turahujayev, Kazakistan Rekabetin Korunması ve Geliştirilmesi Ajansı Başkan Yardımcısı Bolat Sambetov, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Antiinhisar Düzenleme Hizmeti Başkan Yardımcısı Nurjan Kadirbekova, Macaristan Rekabet Kurumu Başkanı Csaba Balazs Rigo, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rekabet Kurulu Başkanı Şifa Kırmızıgil ile TDT Genel Sekreter Yardımcısı Merey Mukajan yer aldı.

Toplantı kapsamında TDT üyesi ve gözlemci ülkelerin temsilcileri rekabet politikaları alanındaki uygulamalarını paylaşırken, karşılıklı işbirliğini güçlendirmeye yönelik girişimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının sonunda imzalanan ortak bildiride, gelecek döneme yönelik ortak faaliyet öncelikleri belirlenirken, rekabet politikaları alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesi hedefi vurgulandı.