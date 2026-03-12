TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, '13. Küresel Bakü Forumu'nda konuştu Açıklaması

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Orta Koridor'un Avrupa ve Orta Asya'yı Türkiye üzerinden bağlayan stratejik bir alternatif olarak giderek daha fazla dikkati çektiğini belirterek, "Orta Koridor sadece ekonomik bir fırsat değil, aynı zamanda uluslararası ticarette önemli bir direnç unsurudur." dedi.

Yıldırım, Azerbaycan'da düzenlenen "13. Küresel Bakü Forumu"nun açılışında konuştu.

Dünyanın geçiş sürecinde olduğunu, politik gerilimlerin arttığını ve küresel tedarik zincirlerinin yeni zorluklarla karşı karşıya kaldığını anlatan Yıldırım, güçlü bağlantıların giderek daha önemli hale geldiğini söyledi.

Yıldırım, "Altyapı, ticaret ve bölgesel işbirliği, yalnızca ekonomik amaçlara hizmet etmekle kalmaz, aynı zamanda bölgeler, toplumlar ve ekonomiler arasında köprü görevi görebilir. Bu bağlamda Orta Koridor, Avrupa ve Orta Asya'yı Türkiye üzerinden bağlayan stratejik bir alternatif olarak giderek daha fazla dikkat çekiyor." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrasya'daki geleneksel ulaşım yollarını ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Yıldırım, İran çevresindeki gerilimlerin küresel piyasalarda belirsizliğe yol açtığına işaret etti.

Yıldırım, çeşitlendirilmiş ve güvenilir ulaşım koridorlarının hem bölgesel hem de küresel ekonomik stratejiler için giderek daha değerli hale geldiğinin altını çizerek, "Orta Koridor, sadece ekonomik bir fırsat değil, aynı zamanda uluslararası ticarette önemli bir direnç unsurudur. Orta Koridor, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan daha hızlı ve çeşitlendirilmiş yollar sunarken, Koridor üzerindeki ülkeler arasında ekonomik işbirliğini de güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Orta Koridor'dan yaklaşık 6 milyon ton yük taşındığını aktaran Yıldırım, bu hacmin diğer büyük küresel ticaret yollarına kıyasla hala daha düşük fakat büyüme potansiyelinin çok umut verici olduğunu söyledi.

Yıldırım, altyapıya yapılan yatırımlar, lojistik koordinasyonun iyileştirilmesi ve gümrük işlemlerinin geliştirilmesi ile ilerleyen yıllarda Orta Koridor'un kapasitesinin önemli ölçüde artacağını dile getirdi.

Orta Koridor'un transit sürelerini kısaltacağını, taşıma maliyetlerini düşüreceğini ve Avrasya'daki ticaret verimliliğini önemli ölçüde artıracağını söyleyen Yıldırım, "Orta Asya ülkeleri için bu rota, küresel pazarlara erişim için yeni fırsatlar açmakta, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında hayati bir geçiş noktası olarak konumunu güçlendirmektedir." şeklinde konuştu.

Yıldırım, ticaret beklentileri ve taşımacılık hacimlerini tartışırken insan boyutunun unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kalkınma, bağlantı ve işbirliği, her zaman insanların refahını ön planda tutmalıdır. Dünya daha fazla duvara değil, daha fazla diyaloğa ihtiyaç duymaktadır. Ekonomik işbirliği, kültürel anlayış ve karşılıklı saygı, sürdürülebilir refahın yaratılmasına yardımcı olabilir. Orta Koridor gibi bölgesel girişimler, sadece ekonomik bağlantıya katkıda bulunmakla kalmayacak, aynı zamanda daha istikrarlı ve barışçıl bir uluslararası ortamın oluşmasına da destek olacaktır."

Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen forumun açılışına, Yıldırım'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Doğu Timor Cumhurbaşkanı Jose Ramos-Horta, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Kosta Rika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francisco Gamboa, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya ve BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach katıldı.