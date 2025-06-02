TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Karaman'da İnceleme Yaptı

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Karaman'da İnceleme Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Karaman'da zirai dondan etkilenen elma bahçelerinde incelemede bulundu. Komisyon, üreticilerin yaşadığı zararları tespit etmek ve benzer olayların etkilerini azaltmak için gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Karaman'da zirai dondan etkilenen elma bahçelerinde inceleme yaptı.

Bazı bölgelerde nisanda gerçekleşen zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri, kenti ziyaret etti.

Merkeze bağlı Kılbasan köyü yakınlarında zirai dondan etkilenen alanları inceleyen heyet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere, Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu olarak ziyaretlerde, üretici ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelip saha taramaları yaptıklarını söyledi.

Karaman'da elma bahçelerinin yanı sıra ceviz, kiraz ve üzümde de don hasarı olduğunu aktaran Korkmaz, kentin elma üretiminde önemli bir noktada olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Niğde ve Karaman'ın raporlarını inceledik. Üretici ve sivil toplum örgütlerimizle buluştuk. Burada özellikle elma bahçeleri, ceviz, kiraz ve üzüm hasar görmüş durumda. Bulunduğumuz elma bahçesinde bir tane bile elma bulamadık. Zirai don olayının kısmen gelecek yıla da etkisinin olacağı tahmin ediliyor. Bunun dışında üreticilerin dışında elma ihracatçılarının da sorunları var. Yapmış oldukları uluslararası bağlantılar ve ihracat sözleşmeleri var. Bunları da yerinde gördük ve dinledik. Çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Programa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Karaman Koordinatörü Dr. Özgür Öztürk, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
Vanspor, 1. Lig'e yükseldi

1. Lig'e yükselen son takım belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
Son müzakere sonrası Rusya'dan açıklama: Esir takasları devam edecek, belirli bölgelerde ateşkes teklif ettik

Son müzakere sonrası Rusya "Ateşkes" kelimesini telaffuz etti
Sırrı Süreyya Önder'in yerine geçecek isim belli oldu! İşte DEM Parti'nin yeni Meclis Başkanvekili

İşte Sırrı Süreyya Önder'in yerine geçecek isim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk kutlamalarında yuhalanan Efe Akman için Premier Lig iddiası

Şampiyonluk kutlamalarında yuhalanan Efe için olay iddia
Sergen Yalçın'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur

Sergen'den yeni sezonun ilk kehaneti: Seneye o takım...
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor
İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı

İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
Beşiktaş'tan Henry Onyekuru iddialarına ilişkin resmi açıklama

Beşiktaş'tan resmi açıklama: Onyekuru
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.