TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Karaman'da İnceleme Yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Karaman'da zirai dondan etkilenen elma bahçelerinde inceleme yaptı.

Bazı bölgelerde nisanda gerçekleşen zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri, kenti ziyaret etti.

Merkeze bağlı Kılbasan köyü yakınlarında zirai dondan etkilenen alanları inceleyen heyet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere, Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu olarak ziyaretlerde, üretici ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelip saha taramaları yaptıklarını söyledi.

Karaman'da elma bahçelerinin yanı sıra ceviz, kiraz ve üzümde de don hasarı olduğunu aktaran Korkmaz, kentin elma üretiminde önemli bir noktada olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Niğde ve Karaman'ın raporlarını inceledik. Üretici ve sivil toplum örgütlerimizle buluştuk. Burada özellikle elma bahçeleri, ceviz, kiraz ve üzüm hasar görmüş durumda. Bulunduğumuz elma bahçesinde bir tane bile elma bulamadık. Zirai don olayının kısmen gelecek yıla da etkisinin olacağı tahmin ediliyor. Bunun dışında üreticilerin dışında elma ihracatçılarının da sorunları var. Yapmış oldukları uluslararası bağlantılar ve ihracat sözleşmeleri var. Bunları da yerinde gördük ve dinledik. Çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Programa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Karaman Koordinatörü Dr. Özgür Öztürk, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı.