TBMM ve Bakanlar'dan Önemli Toplantılar ve Açılışlar

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok tarafından kabul edilecek, Maarif Vakfı İlköğretim Okulu ve Lisesi'nin yeni binasının açılışına katılacak.

(Budapeşte)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belgrad Kadın Konferansı kapsamında düzenlenecek "Temsilin Adımları-Kadınların Siyasi Olarak Güçlendirilmesi" başlıklı panele, Türkiye'nin uluslararası imzaya açtığı "Dijital Dünyada Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"nin Sırbistan tarafından imzalanmasına katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Belgrad)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

3- MHP Genel Başkan Yardımcısı, Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı İlyas Topsakal, parti genel merkezinde Cengiz Aytmatov'un başyapıtı "Cemile"nin Ortak Türk Alfabesi ile hazırlanan özel basımı ile "Ulu Bozkırın Ruhu-Türk Dünyası Ressamları Cengiz Aytmatov'u Anıyor" temalı uluslararası resim sergisinin tanıtımını yapacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- ?Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak, bazı ülkelerin ulaştırma ve haberleşme bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Almatı)

3???????- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı dış ticaret ve işgücü istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Washington)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta müsabakasında Galatasaray, İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk edecek.

(İstanbul/22.00)

2- Basketbol Avrupa Ligi ilk hafta maçında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Rapyd Tel-Aviv takımıyla iç saha maçını Karadağ'da oynayacak.

(Podgorica/19.00)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası gruplarında normal sezon başlayacak. B Grubu ilk hafta maçında Türk Telekom, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını ağırlayacak.

(Ankara/19.00)

4- Fenerbahçe Beko'da Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanacak Paris Basketbol karşılaşması öncesi genel menajer Derya Yannier, başantrenör Sarunas Jasikevicius ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun katılımıyla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın toplantısı düzenlenecek, Ardından sarı-lacivertli sporcular Onuralp Bitim, Talen Horton-Tucker ve Mikael Jantunen basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/13.45)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.