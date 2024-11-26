TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... CHP'li Akay: "Millî Savunma Bakanlığı'nın Bütçesi NATO Kriterinin Altında Kaldı"

(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'ndaki Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bütçe görüşmelerinde, "Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi yetersiz. NATO kriteri var, gayrisafi yurtiçi hasılaya göre yüzde 2'nin tutturulmasını istiyor. Geçen yıl yüzde 2'nin üstündeydi, bu sene yüzde 1,8. Savunma sanayindeki bütçemizi arttırmamız gerekiyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığının bütçesine ilişkin milletvekillerine yaptığı sunumun ardından milletvekilleri görüşlerini dile getiriyor.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay komisyon toplantısında yaptığı konuşmada, "Silahlandırılmış statüde bulunan 23 adadan 16 tanesine yıllardır silah ve asker yığmaya maalesef devam ediyor. Yunanistan'ın bu tavrını görmezden gelemeyiz, buna çok daha radikal önlemler almamız gerekiyor" dedi.

"2025 yılına girerken, küresel savaşın belirginlik kazanmasıyla tüm ülkeler milli güvenliğini ve sınırlarının kontrolünü en üst seviyeye çıkardı " diyen Akay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nükleer silah kullanılması halinde, halkları için özel sığınaklar inşaa ettiler. Tarım ve hayvancılığı destekleyerek kendi üreticilerini kalkındırmaya gayret ettiler, muhtemel bir savaşta kıtlığı önlemek için ürünlerini depolayan ülkeler bile var. Enflasyonu kontrol altına alacak sürdürülebilir politikaları da uygulamaya devam ettiler. Göçmen politikalarını yeniden düzenleyerek ciddi sınırlandırmalar getirdiler. Türkiye ise bu süreçte ne gibi aktif işlemler yaptı?

"Ege ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden vazgeçmemeliyiz"

İç ve dış politikadaki bazı dengesizlikler, önümüzdeki süreçte de bizim tahmin edemeyeceğimiz birtakım sıkıntıları yaşamamıza sebep olabilir. Küresel, ekonomik ve jeopolitik risklerin hiç olmadığı kadar yükselmesi, endişelerimizi daha da arttırmaktadır. Sınırlarımızda ve bölgede yükselen tansiyonun bizi teğet geçmesi de mümkün değil. Silahlandırılmış statüde bulunan 23 adadan 16 tanesine yıllardır silah ve asker yığmaya maalesef devam ediyor. Yunanistan'ın bu tavrını görmezden gelemeyiz, buna çok daha radikal önlemler almamız gerekiyor. Ege'nin güvende olmadığı bir Türkiye, imzalanan Atina Bildirgesi, mavi vatandan uzaklaşmalar, sebebi açıklanamayacak çekilme ile Ege ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden vazgeçmemeliyiz. Güney Kıbrıs Rum kesiminde konuşlanan ABD ve İngiltere askeri güçlerin ve limanlarına yanaşan amfibi hücum gemilerinin son dönemde hızla artış göstermesi de hepimizin dikkatini çekiyor.

"Dünyada askeri hastanesi olmayan tek ülkeyiz"

15 Ağustos 2016 tarihinde KHK ile GATA ve askeri hastaneler kapatıldı. Dünyada askeri hastanesi olmayan tek ülkeyiz. Kapatılmalıydı, bu durum hepimiz için endişe veriyor. Askeri hastanelerin açılması talebimizi buradan bir kez daha tekrarlıyoruz. Ordusu güvendi olmayan bir Türkiye'yi düşünemeyiz. Yapılması gerekenin yapılmayıp, yapılmaması gerekenin ısrarla yapılması ülkeyi daha da çıkmaza sürüklemek girişimi değil de nedir?

"Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi yetersiz"

Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin yetersiz olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Savunma Sanayi Destekleme Fonu da dahil, ayrılan pay 1 trilyon 166 milyar. NATO kriteri var, gayrisafi yurtiçi hasılaya göre yüzde 2'nin tutturulmasını istiyor. Geçen yıl yüzde 2'nin üstündeydi, bu sene yüzde 1.8. Savunma sanayindeki bütçemizi arttırmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın da açıklaması var, yeterli bütçeyi ayırdık diyor, ama bence yeterli değil, çünkü geçen yılın da altına inmişiz. Buraya ayrılan bütçeyi mutlaka arttırmamız gerekiyor. Tabii ki artırırken de dar gelirliden, emekliden, esnaftan, çiftçiden almadan bütçe imkanları doğrultusunda savunma sanayine bu kaynakları aktarmak uygun.

"Eurofighter'da ayrıca ABD'nin izni gerekli mi?"

Makine ve Kimya Endüstri Kurumu'nun özelleştirilmesi ile ilgili konuşmalar oluyor, bunu da netleştirirseniz sevinirim. Bu güzide kurumumuzun özelleştirilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Öyle bir çalışma var mı yok mu? Yok dediğiniz zaman konu kapanmış olacaktır. Buradan çok kıymetli mühimmatların Ukrayna'ya satılmasında bazı Avrupa Birliği ülkelerinin kullanıldığı, örneğin Çekya'nın kullanıldığı söyleniyor. Orada bir firma üzerinden bu satışların yapıldığı söyleniyor. Bu doğru mudur? Bu firmanın yetkilisi kimdir? Eurofighter ile ilgili yoğun bir çaba var. Almanya, İngiltere, İspanya ve Fransa burada üretici firmalar. Bu dört ülkenin dışında bu uçakların yapımında hangi Amerikan firmaları var? Parça üretimlerini yapan bir Amerikan firması var mı? Böyle bir üretim yapıyorlarsa da burada da ABD'nin izni ayrıca gerekli mi?

"Vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi korumak, gazilerimize sahip çıkmak hepimizin birinci derece öncelikli görevi"

CHP olarak haziran ayında Şehit aileleri ve Gaziler Çalıştayı yaptık. Çalıştayda da belli tespitlerimiz olmuştu. Vatan için canlarını, kanlarını feda eden şehitlerimizi korumak, gazilerimize sahip çıkmak hepimizin birinci derece öncelikli görevi. Şehitlerimizin anne ve babasının aldığı maaşlarının iyileştirilmesi talebi var. 2023 yılında memurlara verilen seyyanen zammının emsal maaş almayan şehit aileleri ve gazilere de tatbik edilmesini istiyorlar. 2013 yılında vazife malulü polis ve rütbeli gazilerin verilmeyen yüzde 25'lik iyileştirme kapsamının eşitlik ilkesine uygun olarak genişletilmesini istiyorlar. Muharip gazilerimizin vefatı halinde, şeref aylıklarının engelli, dul ve muhtaç çocuklarının intikalini istiyorlar. Terörle mücadelede erbaş, şehit aileleri ve gazilerin emsal maaş hakkının verilmesini istiyorlar. 18 Mart Şehitler Günü'nde şehit ailelerine ve 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilere bir maaş ikramiye verilmesi talepleri var. Şehit ve gazi çocuklarının kamuda istihdamı ile ilgili kısıtlı hakkın genişletilmesi, muharip gazilerimizin çocuklarına da istihdam hakkı verilmesi isteniyor. Şehit ve gazi çocuklarımızın eğitim desteğinin arttırılması talepleri var" dedi.