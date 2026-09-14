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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan İlköğretim Haftası mesajı

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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, İlköğretim Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, İlköğretim Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürcan, mesajında, okulların yeniden çocukların neşesiyle ve gençlerin heyecanıyla dolduğunu belirtti.

Öğrenciler için eğitim öğretim yılının yeni sıralar, arkadaşlıklar, keşfedilecek yeni bilgiler ve ulaşılacak nice hedefler olduğunu kaydeden Gürcan, "Her yeni eğitim yılı, geleceğe açılan yepyeni bir kapı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının çocuklarımız ve gençlerimiz için merak ettikleri, öğrendikleri, ürettikleri ve hayallerine biraz daha yaklaştıkları güzel bir yolculuk olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yolculuğa emekleriyle değer katan öğretmenlere ve her daim evlatlarının yanında olan ailelere teşekkür eden Gürcan, "Tüm çocuklarımıza ve gençlerimize başarılar diliyor, yeni eğitim öğretim yılının eğitim ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
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