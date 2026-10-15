TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu can güvenliği başvurusunu 1 saatte çözdü

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonundan şiddet mağduru kadının "can güvenliği" endişesine hızlı çözüm

Komisyon, şiddet mağduru bir kadının "failin elektronik kelepçesinde arıza tespit edildi, can güvenliğim için kısa sürede yeni kelepçe temin edilmesi gerekiyor" başvurusunu 1 saat içerisinde çözüme kavuşturdu

Komisyon Başkanı Çiğdem Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen komisyon yetkililerinin İçişleri Bakanlığı görevlileriyle yaptıkları görüşmenin ardından faile yeni kelepçe takılması ve sistemin aktif hale getirilmesi sağlandı

(Kemal Karadağ/TBMM)

2- Başkalarına kullandırılan finansal hesaplar suç zincirlerine kapı açabiliyor

MASAK'ın hazırladığı rehbere göre ücret ya da basit bir rica karşılığında başkasına kullandırılan banka hesapları dolandırıcılık ve yasa dışı bahiste kullanılabiliyor

Kiralık hesap kullanımına ilişkin şüphe oluşması halinde bankalar bu hesapları yakından izlemek ve riske uygun tedbirler almakla yükümlü bulunuyor

(Mert Davut/Ankara)

3- Rusya'da veri merkezlerine yönelik İHA saldırıları internet hizmetlerini aksatıyor

Yandex'in veri merkezlerinde meydana gelen hasar, şirketin yapay zeka ve bulut bilişim altyapısını etkilerken çok sayıda işletme hizmetlerini sürdürebilmek için alternatif sistemlere yöneldi

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, veri merkezlerinin korunması için Rusya Savunma Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttüklerini belirtirken Kremlin, saldırıların ekonomik etkilerinin hükümet düzeyinde değerlendirildiğini bildirdi

(Emre Gürkan Abay/Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ABD'de hızlanan enflasyon yıl sonuna kadar yeni bir faiz artışı ihtimalini güçlendiriyor

ING Amerika Bölgesel Araştırma Başkanı Padhraic Garvey:

"Genel tablo, Fed'i ekimde yeniden faiz artırmaya zorlayacak kadar güçlü değil. Her halükarda yeni bir faiz artışı muhtemel görünüyor, bu da en azından aralık ayında bir faiz artışı görmemizi sağlayacaktır"

American Enterprise Institute Kıdemli Uzmanı Steven Kamin:

"Fed yetkililerinin son haftalarda gündemden çıkarmış olduğu ekim ayında faiz artırımı ihtimali, yeniden masaya gelmiş görünüyor"

(Sevgi Ceren Gökkoyun-Dilara Zengin/Washington-New York)

5- Avrupa otomotiv pazarında Çin'in ağırlığı artıyor

Allianz Trade tarafından yayımlanan rapora göre, Çinli otomobil markalarının AB pazarındaki payı son yıllarda yaklaşık yüzde 2'den yüzde 10'a yaklaştı ve kıtadaki satışlar ilk kez 1 milyon adedi aştı

Çinli markaların Avrupa'da tamamen elektrikli araç pazarındaki payı yüzde 16'ya, şarj edilebilir hibrit araç pazarındaki payı ise yüzde 26'ya ulaştı

(Yunus Türk/İstanbul)

6- İklimlendirme sektörü yılın 9 ayında 5,5 milyar dolarlık ihracata imza attı

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baştaş:

"Hedefimiz, yılın son çeyreğinde fırsatları değerlendirerek 8,1 milyar dolarlık ihracata ulaşmak"

"Avrupa'da yaz döneminde artan soğutma talebinin yanı sıra sonbahar ve kış döneminde ısıtma, havalandırma ve enerji verimliliği çözümlerine yönelik talebin ihracatımıza katkı sağlamasını bekliyoruz"

(Aylin Rana Aydin/İstanbul)

7- AA'nın "Yapay Zekanın Doğaya Faturası" başlıklı dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

Bilim dünyası, veri merkezlerinin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırabileceğini vurguluyor

(Aybüke İnal Kamacı-Zeynep Katre Oran/Ankara)

Yapay zeka veri merkezlerinin su ihtiyacı tatlı su ekosistemlerini tehdit ediyor

(Zeynep Katre Oran-Aybüke İnal Kamacı/Ankara)

Bilim insanlarından veri merkezlerinin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik öneriler

(Aybüke İnal Kamacı-Zeynep Katre Oran/Ankara)

8- ŞEHRİN TARİHİNE AÇILAN KAPILAR - Mevlana Kapı, 1600 yıllık tarihinde isimleri ve işlevleriyle değişime tanıklık etti

Doğu Roma döneminde kentin ana geçiş noktalarından biri olan, Osmanlı döneminde ise çevresinde kurulan Yenikapı Mevlevihanesi'yle yeni bir kimlik kazanan Mevlana Kapı, yaklaşık 1600 yıldır İstanbul tarihinin izlerini taşıyor

Akademisyen ve sanat tarihçisi Yasin Saygılı:

"Mevlevihane ismini Yenikapı'dan alırken, bu sefer kapı ismini Mevlevihane'den alıyor ve kapının ismi 'Mevlevihane Kapısı' oluyor. Uzun dönem sonrasında bu isim halkın dilinde dönüşüyor ve 'Mevlana Kapı' haline geliyor"

(Şaduman Türkay-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- ASIRLIK MEKTEPLER - Muallim Yahya İlkokulu, tarihi binasında eğitim hafızasını yaşatıyor

Fatih'te yaklaşık 112 yıl önce "Fatih Numune Mektebi" adıyla eğitim hayatına başlayan Muallim Yahya İlkokulu, farklı dönemlerde aldığı isimlerin ve geçirdiği değişimlerin izlerini tarihi binasında koruyor

Muallim Yahya İlkokulu Müdür Yardımcısı Salih Kurt:

"Ahşap tavanları, orijinaline uygun kapılarıyla burası bir ev sıcaklığı veriyor. Velilerimiz de ilk girişte bu sıcaklığı gördüğünden tercih edilen bir okul. Ana sınıfımızla beraber 550 öğrencimiz var. Tadilattan önce de burada çalışıyordum. Tadilattan sonra bambaşka, İstanbul'umuza, ülkemize kazandırılmış bir tarihi bina oldu"

(Hamdi Dindirek-Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Ziraat Bankkart Başantrenörü Kavaz, zorluk seviyesi yüksek bir Efeler Ligi bekliyor:

"Zorluk seviyesi belki daha yüksek olacaktır ama güzel, zevkli bir sezonun bizi beklediğini düşünüyorum. Çünkü iyi ve komple takımlar var. Dolayısıyla bu da ligin kalitesini yukarıya çıkartacaktır"

"(Ishikawa'nın Şampiyonlar Kupası'nda oynamaması) Kasığında bir ağrısı oldu. Maç sabahı da öncesinde de ağrısı vardı. Onun ve takımın geleceği için bir risk olacağını düşündüğümüz için Ishikawa'yı kenarda tuttuk"

"Oyuncuları mental ve fiziksel olarak hazırlamak için biraz vakte ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Ama günün sonunda iyi bir takım oluşturduk. Her kupa için savaşmaya devam edeceğiz"

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA