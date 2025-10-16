TBMM Genel Kurulu... Necmettin Çalışkan: Bir Yerlerden Kaynak İhtiyacı Var, Onun İçin Trafik Yasası Çıkıyor

(TBMM) - Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirerek, "Trafik yasasındaki şu insafsız, adil olmayan, akıl dışı cezalar zaten baştan bütünüyle iyi niyetin olmadığını ortaya koyuyor. Net bir şekilde belli ki bütçeye, faize para yetişmiyor, bir yama lazım, bir yerlerden kaynak ihtiyacı var, onun için trafik yasası çıkıyor. Belki de yasanın içerisinde birkaç iyi madde olduğu halde büyük amaç daha yanlış olduğu için bütünüyle yasa insanlar nezdinde de kamu vicdanında da yargılanıyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerine yapılan görüşmeler tamamlandı.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, şunları söyledi:

"Bir trafik yasası geliyor, şöyle hiç anlamayan birisi baksa diyecek ki: 'Hay Allah razı olsun ya, bunlar bu ölümlere çare için tedbir alıyor.' Oysa belli ki yaptırım, yükümlülük, ceza; maalesef ki bu kanunda da benzer şekilde aynı gerekçeleri görüyoruz. Trafik yasasındaki şu insafsız, adil olmayan, akıl dışı cezalar zaten baştan bütünüyle iyi niyetin olmadığını ortaya koyuyor. Net bir şekilde belli ki bütçeye, faize para yetişmiyor, bir yama lazım, bir yerlerden kaynak ihtiyacı var, onun için trafik yasası çıkıyor. Belki de yasanın içerisinde birkaç iyi madde olduğu halde büyük amaç daha yanlış olduğu için bütünüyle yasa insanlar nezdinde de kamu vicdanında da yargılanıyor.

Her işe iktidar para gözüyle baktığı için zannediyor ki biz ceza rakamını artırırsak ölümler durur. Her şeyden önce eğitim yoksa, cezada caydırıcılık yoksa, adil değilse, yollar, altyapı oluşturulmamış ise, iyi niyetli görevliler her yerde yok ise zaten bütün problemlerin temeli ortada duruyor ama zannediyor ki arkadaşlar bir ceza yazarsak çözülür. Trafik cezaları; radar pusu kuruyor, şehirler arası yolda geçit olan bir yere 50 yazılmış, 50'nin yanında radar duruyor ve orada ceza yazıyor. Var mı buna bir çözümünüz? Yok. Sonra, Sayın Ulaştırma Bakanımız 240 kilometre süratle araba sürdü, bu televizyonlarda yayınlandı, hani buna bir çözümünüz var mı? Demek ki bu ülkede otobanlarda 240'la gidilebiliyorsa öyleyse cezaların da biraz daha kabul edilebilir, uygulanabilir olması lazım ama akıl dışı.

Cezada yapılması gereken şey bütçenin dengesini sağlamak değil kamu düzenini oluşturmak hedef olmalıdır ama bu yasada görüyoruz ki sadece bütçe odaklı cezaları artırırıza yönelik bir düzenleme yapılmış. Tabii, bundan sonra güç odaklarından, lobilerden yana olan iktidar otomobiller arasında da ayrım gözetmemiş, gariban, ay sonunu getirecek asgari ücretliye maaşından fazla ceza yaz sonra da cezasını ödemezse ehliyetine el koy. Burada maddi durumu yerinde olan varlıklı insanımız için burada bir sigara parası ödeyecek ama alt gelir grupları ezilecek. Burada alt gelir grupları düşünülmediği için de işte böyle bir yasayla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yasa tekrar çekilmeli, cezalar makul hale gelmeli, ülkede terör çıkarmak için uğraşan bir yasa konumunda olmamalıdır."

"Ceza defteri bütçe defteri değildir"

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan da yasa teklifini eleştirerek şöyle konuştu:

"Bu kürsüden iktidara Komisyon aşamasında yaptığımız uyarıyı tekrar ediyoruz: Ceza defteri bütçe defteri değildir. Hukuka güven çökmüşken ceza yazarak para toplamanız kar etmez. Ortada hukuk yoksa milyonlarca, milyarlarca ceza toplasanız ne olacak; bir yerden gelir, bir yerden gider. 19 Mart darbesi de işte tam da bunun en büyük örneği. Darbenin bu ülkeye maliyeti ne kadar? Genel Başkanımız son rakamı açıkladı, 160 milyar dolar; sattıkları rezerv dahil, faizde binen yük dahil, faiz artışının getirdiği dış borç dahil. Rahatsız olduğunuzu biliyoruz ama tekrar tekrar söyleyeceğiz. 160 milyar dolar emekliye yapılan zammın 150 katı. Asgari ücret 30 bin lira olsaydı harcanacak paranın tam 120 katı. 2025 için çiftçiye verilen desteğin 100 katı ve şimdi önümüzdeki teklif ne yapıyor, temel çözüm yöntemi olarak yine yurttaşın cebini görüyor.

2025 yılı için para cezalarından toplam 262 milyar TL gelir elde edilmesi hedefleniyor. Bu miktarın yaklaşık 55 milyar TL'sinin trafik para cezalarından gelmesi planlanmaktadır. Öyle 55 milyar deyip geçmeyelim cezalardan elde edilmesi beklenen gelir bazı Bakanlıkların bütçesinden daha yüksek. Kültür Turizm Bakanlığı'nın 2025 bütçesi 53 milyar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi 45 milyar, trafik cezalarından elde edilecek gelirin bu Bakanlıkların bütçesini aşması bile bütçe açığının vatandaşın sırtına bindirilen trafik cezalarıyla kapatılmak istediğini göstermeye yeter. Ancak uyarıyoruz, trafik cezalarındaki bu artış trafik güvenliğini artırmaz. Vatandaşın omzuna yeni bir yük koyar, asgari ücretliye, çiftçiye, emekliye yeni fatura çıkarır."

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, 21 Ekim Salı günü saat 15.00'te yeniden toplanmak üzere Genel Kurulu kapattı.