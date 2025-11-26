TBMM Genel Kurulu... CHP'li Kış: Devleti Hizmet Sunan Değil, Yük Dağıtan Bir Aygıta Dönüştürdünüz

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Dördüncü geçici vergi dönemi getiriyorsunuz, tapu harçlarında cezayı katlıyorsunuz, araç satışlarında da noter harcını artırıyorsunuz. Hani 'Vergide sadelik' diyordunuz, vatandaşın attığı her adımda yeni bir engel çıkarıyorsunuz. Devleti hizmet sunan değil yük dağıtan bir aygıta dönüştürdünüz" sözleriyle teklifi eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda vergi oranlarında düzenleme, KDV'de istisnalarının daraltılması, gayrimenkul ve tapu işlemlerinde vergi değişiklikleri, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve kamu gelirlerinin arttırılması ile bütçe dengesinde düzenlemeleri içeren 36 maddelik kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi.

Teklifin 2. maddesinin tekliften çıkarılması için DEM Parti tarafından verilen önergeye ilişkin söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, şöyle konuştu:

"Sayın Şimşek'in aklına dar gelirli herkesten ve her şeyden vergi almak geliyor. Misal; ikinci el araç satışlarından, dar gelirlinin kira gelirinden, ruhsatlı mesleklerden, konut kredisi faizlerinden vergi almak aklına geliyor, hatta vergiden vergi almayı bile kılıfına uydurmayı çok iyi başarabiliyor ama ne hikmetse rant vergisi, servet vergisi, kripto kazançlarına gerçek bir vergi almak aklının ucundan dahi geçmiyor. Bu halk bakanlıklara ayrılan her bütçenin kimlere, nasıl gittiğini çok iyi biliyor. Hakkıyla halka sunamadığınız bütçeleri peşkeş çektiğiniz kişilerden bu rantların vergisini alın alabiliyorsanız, hiç olmazsa halktan verginin vergisini alarak bu halkın belini kırmayın bari. Zaten yüksek faizlerle borçlanarak ev sahibi olan bir yurttaş ödediği faizi gider yazamayacak, aynı gelir üzerinden ikinci kez vergilendirilecektir. Bu, vergi aracılığıyla kurulan bir ceza rejimidir. Devlet vergi yükünü ev sahibine, ev sahibinin de bu külfeti kiracı yurttaşlara yüklemesi kaçınılmaz hale gelecektir yani gül gibi bir konut krizi daha kapının eşiğinde bizi bekliyor. Bu madde kesinlikle geri çekilmelidir. Tek konut kredisi kullanan yurttaşların gider indirimi hakkı korunmalıdır."

Çalışkan: Bu yasa sadece bu maddesiyle değil, bütünüyle değiştirilmelidir

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da 2. maddenin geri çekilmesi gerektiğine dikkat çekerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Şu anda görüşülen yasanın adı vergi yasası ama içeriği şu: Birincisi, sadece kira geliriyle geçinen garibandan şimdiye kadar vergi alınmıyordu, şimdi onlardan vergi alınacak. İkincisi, son derece eski arabalara binen gariban asgari ücretli vatandaşlarımız ikinci el araçları ucuza alıyordu; peyderpey onun üzerine nasıl vergi koyarız, nasıl biraz daha tırtıklarız, o çözülüyor. Üçüncüsü, SGK primleri artırılıyor. İstiyorsunuz ki işverenler sigortalı eleman çalıştırmasın, kaçak eleman yetişsin. İstiyorsunuz ki hep yurt dışından elemanlar gelsin, bu aziz milletin evlatları ya çalışmasın ya da sigortasız çalışsın.

Yine, teklif içerisinde, dördüncü olarak, BES'in kesintisi, bireysel emeklilikle ilgili... Bugüne kadar vatandaş niye buna yöneldi? Kamu desteği var diye. Bugüne kadar vatandaşa adeta yemleme yaparak 'Gelin, siz buraya paranızdan kesinti verin, biz size destek vereceğiz' dediniz, bugün ey aziz milletim, sakın ola ki bunlara aldanarak BES'e para yatırma, bundan sonra BES'teki destek kesiliyor. Beşinci olarak emekli maaşı... 16 bin lira utanç ücreti maaş veriliyor bu ülkenin kırk yıl hizmet etmiş büyüklerine, emeklilerine, şimdi onu çok gördünüz, 'Bu emekli maaşını, bu 16 bin lirayı nasıl alırız' diye alavere dalavere, bir kanun teklifi. Bu yasa sadece bu maddesiyle değil, bütünüyle değiştirilmelidir."

Gürer: Ülkenin içinde bulunduğu sorunların en büyük nedenlerinden biri kamucu anlayıştan uzaklaşmak

"Vergide adalet beklenen ülkede adalet yerine 'Daha çok vergi nasıl salarız, nasıl alırız' uygulaması gerçekleştiriliyor" sözleriyle teklifi eleştiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de AK Parti iktidarının özelleştirme hamlelerine tepki göstererek şöyle konuştu:

"Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olduğundan bu yana özelleştirmeyle kamu fabrikalarını sattı, limanları sattı, enerji şirketlerini sattı yetmedi; hazineleri sattı, hazine arazilerini sattı yine yetmedi; vatandaşlığı sattı, ülke ekonomisini düzlüğe çıkaramadı, ülke ekonomisini düzlüğe çıkaramayınca da sürekli getirdiği kanunlar, 'Vatandaşın cebinde kalan ne var, onu nasıl alırım' üzerine uygulanıyor. Emekliler aldıkları maaşla geçinemiyor, seyyanen zam yapılsın talebinde bulunuyor; onlara kulak tıkanıyor. Suriyelilerden ilaç katkı payı alınmıyor, ülkemiz emeklisinden alınıyor; bunlarla ilgili düzenleme yapılsın diyoruz, duymuyorsunuz. Yani hep almak üzerine ya da satmak üzerine siyaset kurguluyorsunuz ve bunun yarattığı olumsuzlukla, bu ülkenin genel çoğunluğunu yokluk ve yoksulluk altına itekleyen bir rejim yarattınız.

Kamucu bir anlayışa dönün, bu ülkenin içinde bulunduğu sorunların en büyük nedenlerinden biri kamucu anlayıştan uzaklaşmak, devletin halk için olduğunu unutmak. Yalnızca belli bir kesim mutlu olsun diye çıkarılan bütün kanunlar azınlıklar için çıkarılmaz ki; azınlık mutlu olacak, çoğunluk eziyet çekecek. Böyle bir anlayıştan arınmak gerekiyor. Millet Meclisi'nde 1'inci partinin getirdiği kanun teklifleri gibi bizlerin getirdiği kanun teklifleri de görüşülsün. Çiftçilerin borçları üç yıl ertelensin diyoruz. 10 milyon meyvede kayıp var, 8 milyon tahılda kayıp var bu yıl. Bu insanlar borcunu ödeyemiyor, haciz memurları kapıya dayanmış; ineğine, keçisine, traktörüne, arazisine el koyuyorsunuz. TARSİM'in yeniden yapılandırılması için kanun teklifi verdik. Borç ötelenmesi için kanun teklifi verdik. İcraları durdurun diye kanun teklifi verdik. Taşeronda olanları kadroya alın diye kanun teklifi verdik. Staj ve çırak mağdurları sigorta kartı aldığı gün sigortaları, yaşlılık sigortaları başlasın diye kanun teklifi verdik. Bunlardan hiçbiri bu Meclis'e gelmez mi?"

Kış: Vatandaşın attığı her adımda yeni bir engel çıkarıyorsunuz

Teklifin dar gelirlinin, emeklinin, küçük esnafın cebine çöken bir kara paket olduğunu belirten CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, istihdam yaratmak, üretimi büyütmek, gelir dağılımını düzeltmek yerine bütçe açığını vatandaşın sırtına yıkan bir anlayışla karşı karşıya olduklarını ifade etti. "İktidar ekonomi yönetimindeki beceriksizliğinin bedelini milletten tahsil ediyorsa orada vergi değil, tahakküm vardır" sözleriyle iktidarın vergi politikasını eleştiren Kış, şöyle devam etti:

"4'üncü madde 'Borsa İstanbul'da yatırım fonu istisnasını daraltıyoruz' denilerek masumlaştırılmaya çalışılıyor. Oysa bu maddenin arkasında 19 Mart borsa darbesi ve halka arz vurgununun ağır faturası bulunmaktadır. O gün yaklaşık 200 milyar TL'yi aşkın para buharlaşmış, vatandaşın yıllardır biriktirdiği tasarruflar da yok olmuştur. Yapılması gereken SPK'nin sorumluluğunu ortaya koymak, borsa mağdurlarını dinlemek ve failleri tespit etmek iken, siz yine vatandaşa dönüp 'Bedelini sen öde' diyorsunuz. Bu madde büyük vurgunları değil, küçük yatırımcıları hedef alan bir zihniyetin ürünüdür. Meclis'in görevi de bu mağdurları susturmak değil, bu sis perdesini aralamaktır.

Dördüncü geçici vergi dönemi getiriyorsunuz, tapu harçlarında cezayı katlıyorsunuz, araç satışlarında da noter harcını artırıyorsunuz. Hani 'Vergide sadelik' diyordunuz, vatandaşın attığı her adımda yeni bir engel çıkarıyorsunuz. Devleti hizmet sunan değil yük dağıtan bir aygıta dönüştürdünüz."

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 2 Aralık Salı saat 15.00'te yeniden toplanmak üzere kapattı.