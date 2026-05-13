Soma'nın 12. yılında Meclis'te sert tartışmalar

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda Soma Maden Faciası'nın 12'nci yılına ilişkin yaptığı konuşmada, "Madencilerin yaşamını kaybetmesini protesto eden yurttaşımızın bir markette sıkıştırılıp boğazının nasıl sıkıldığını biliyoruz; unutmadık, unutmayacağız. Madencilerimizin hayatını kaybettiği günün arkasında, Soma sokaklarında madenci ailelerini tekmeleyen vahşeti unutmadık, onların daha sonra yükseltilmesine de tanık olduk; unutmadık, unutmayacağız" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da siyasi partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin beklentilerini gündeme taşıdı. Emeklilerin bayram ikramiyesinin ilk kez 2018 yılında seçim sürecinde muhalefetin baskısıyla gündeme geldiğini söyleyen Kaya, "2018 Mayıs'ında bin TL emeklimize ikramiye verdiğimiz zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt içi kurban kesim bedeli 850 TL'idi. Emeklimize verilen bin TL'lik ikramiye kurban bedelini karşıladığı gibi cebinde torunlarına harçlık verebilecek bir miktar da bırakıyordu" dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı için yurt içi kurban kesim bedelini 18 bin lira olarak açıkladığını hatırlatan Kaya, "Siz emekliye ne veriyorsunuz? 4 bin TL. Yani 2018'de 1 emekli para artırarak kurban kesebiliyorken bugün 5 emekli bir araya gelip ancak bir küçükbaş hayvan kesebilecek ücreti Diyanet'e veriyor" diye konuştu.

"KURBAN BEDELİ 20 KAT ARTARKEN, İKRAMİYEYİ 4 KAT ARTIRMAYI HANGİ VİCDANA SIĞDIRIYORSUNUZ?"

İktidara seslenen Kaya, "Kurban bedelleri 20 kat artarken ikramiyeyi 4 kat artırmayı hangi vicdana sığdırıyorsunuz Allah aşkına?" ifadelerini kullandı. Emekli ikramiyesinin artırılmasının Cumhurbaşkanının takdiriyle değil, Meclis iradesiyle yapılabileceğini söyleyen Kaya, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasayla yapılabiliyor emekli ikramiyesinin miktarı. Bu emekli ikramiyesi 4 bin lira olarak kaldığı müddetçe 600 milletvekilinin tamamının bu ayıba ve vebale ortak olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

"6 BİN CİVARINDA SURİYELİ SAĞLIK ÇALIŞANI SINAVA GİRMEDİ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, AK Parti iktidarı döneminde devlet kurumlarının "çürüdüğünü" öne sürerek, akademi dünyasında yaşanan sorunlara dikkati çekti. Uzun yıllar yurt dışında hekimlik yaptığını belirten Çömez, başka ülkelerde doktorluk yapabilmek için dil ve mesleki yeterlilik sınavlarına girdiğini anlattı. Türkiye'de görev yapan Suriyeli sağlık çalışanlarına ilişkin konuşan Çömez, "Şu anda Türkiye'de 6 bin civarında Suriyeli sağlık çalışanı var, hiçbiri herhangi bir sınava girmedi, Türkiye'den denklik almadı, sınav karşılığı diploma almadı ve kendilerine vatandaşlık verildi" dedi. Tıpta uzmanlık sınavına başvuru sürecine de değinen Çömez, yabancı doktor adaylarına daha düşük puanlarla yerleşme imkanı tanındığını savunarak, "Türk gençlerinin, Türk doktorlarının 70 puanla girdiği yerlere yabancılar 55 puanla girecekler. Allah aşkına, nedir bu Türk hekimlerinden, Türk gençlerinden sizin zorunuz?" ifadelerini kullandı.

"ANKARA'DA YER YERİNDEN OYNAYACAK"

MHP Grup Bakanvekili Filiz Kılıç, 19 Mayıs'a ilişkin yaptığı konuşmada, Ülkü Ocakları'nın 19 Mayıs 2026'da Ankara'da düzenleyeceği kurultaya işaret ederek, "Binlerce bozkurdun, asenanın ayak sesleriyle Ankara'da yer yerinden oynayacak" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye atıfta bulunan Kılıç, "Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin emrinde Ülkü Ocaklarının çelikten sinesinde durdurulamaz bir kasırgaya dönüşüyor" dedi.

"MECLİS ORTAK İRADE ORTAYA KOYMALI"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, uzun süredir etik yasasının konuşulduğunu ancak somut bir adım atılmadığını söyledi. Temelli, "Bir etik yasasından sürekli konuşuyoruz ama bir türlü bu yasa buralara gelmiyor, bir türlü bu yasalar üzerinde harekete geçmiyoruz" diye konuştu. Siyasetin sosyal medya üzerinden yürütülen kutuplaşma ve itibarsızlaştırma faaliyetlerine indirgenemeyeceğini savunan Temelli, "Siyaset dediğiniz oradan oraya transfer olan mıdır? Siyaset dediğiniz sosyal medya eliyle itibarsızlığı körükleyenler midir?" ifadelerini kullandı. Meclis gündeminde halkın sorunlarının yeterince yer bulmadığını söyleyen Temelli, "Varsa yoksa sosyal medyadaki trol aklıyla bir siyasi kamplaşma söz konusu; bu, kabul edilemez" dedi. Temelli, Meclis'in halk iradesini savunacak ortak bir tutum geliştirmesi gerektiğini belirterek, "Bir an önce Meclis, kumpas davalarına karşı, kayyumlara karşı, halkın iradesini yok sayan, siyaseti itibarsızlaştıran her türlü davranışa karşı ortak bir iradeyi meydana çıkarmalıdır" diye konuştu.

"KARDEŞLERİMİZİ ÖLÜME TERK ETTİLER"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Soma Maden Faciası'nın 12'nci yılına ilişkin yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Soma katliamı diyorum çünkü orası basit bir iş kazası değil, 301 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. 'Hadi, hadi' baskısı altında her gün biraz daha fazla linyit çıkartmaya yönelik baskılarla, iş sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadan kardeşlerimiz ölüme terk edildiler; 301 vatan evladını yitirdik, 301 baba, 301 çocuk, 301 evlat. Dolayısıyla, dışarıda kalanlar dediler ki: 'Biz eskiden burada tarım yapardık ama memlekette tarım çökertildi ve hepimiz madene mahkum hale getirildik.' Peki, nedir bu maden? Dünyanın her tarafında madencilik yapılıyor ama Türkiye'de vahşi bir madencilik var, bir sömürü madenciliği var; yalnızca emek değil, aynı zamanda doğa da inanılmaz ölçüde sömürülüyor. Peki, bu 301 çocuğumuzu, 301 kardeşimizi yitirdik, sonrasında bir dava açıldı mı? Evet, açıldı. Bütün bu iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almayan, para uğruna 301 kardeşimizin hayatını kaybetmesine neden olan şirketin Yönetim Kurulu Başkanının cezasının vasfı önce olası kasttan bilinçli taksire yönlendirilmek suretiyle yirmi yıl ceza aldı, sonra o infaz yasalarıyla aldığı ceza yalnızca yedi yıla düşürüldü ve dikkat edin, hayatını kaybeden kardeşlerimizin her birine karşılık yalnızca sekiz gün hapis yattı. Bu, Türkiye'deki cezasızlık uygulamasının ne ölçüde vahşice, zalimce uygulandığının çok açık göstergesidir. Peki, denetleme görevini yapmayan kamu görevlilerine ne oldu? Zaman aşımına uğradı arkadaşlar, evet, zaman aşımına uğradı ve bir tek kamu görevlisi bir ceza almadı. Yani koca madeni denetlemiyorsunuz, 301 çocuğumuz hayatını kaybediyor ve koca koca mahkemeler 'Zaman aşımı doldu.' diyerek bunlara ceza vermiyorlar. Madencilerin yaşamını kaybetmesini protesto eden yurttaşımızın bir markette sıkıştırılıp boğazının nasıl sıkıldığını biliyoruz; unutmadık, unutmayacağız."

"AKP DÖNEMİNDE 2 BİN 204 MADENCİ KARDEŞİMİZ HAYATINI KAYBETTİ"

Madencilerimizin hayatını kaybettiği günün arkasında, Soma sokaklarında madenci ailelerini tekmeleyen vahşeti unutmadık, onların daha sonra yükseltilmesine de tanık olduk; unutmadık, unutmayacağız. Peki, kim kaldı içeride? İçeride sadece 2 kişi yatıyor; birisi Can Atalay, diğeri de Selçuk Kozağaçlı yani madencilerin haklarını savunan 2 avukat dışında bütün bu olaydan dolayı halen cezaevinde kalan bir kişi bile yok. Bütün bu süreç Türkiye'deki yıkımın ne ölçüde yüksek olduğunu ve bu vahşetin sorumlularının her statüde nasıl korunduğunu bize açıkça gösteriyor. Peki, vahşi madencilik Türkiye'de neye yol açtı? Arkadaşlar, AKP döneminde 2 bin 204 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Sadece Soma'da değil; Ermenek'i unutmayalım. 'Çocuğum yüzme bilmezdi.' diyen annenin o ızdırap dolu yüzünü unutursak yüreğimiz kurusun. O babanın lastik ayakkabıyla beraber yarattığı, temsil ettiği yoksulluğu ve yoksulluğun sömürüsünü unutursak kalbimiz kurusun."

"HAYATİ DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRDİK"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Soma faciasının Türkiye'nin ortak acısı olduğunu söyledi. Yenişehirlioğlu, "Bugün yüreklerimizi yakan, acısını hala kalbimizin en derinlerinde hissettiğimiz Manisa'mızda yaşanan Soma faciasının 12'nci yıl dönümü" ifadelerini kullandı. Yer altında çalışan madencilerin büyük fedakarlık gösterdiğini belirten Yenişehirlioğlu, "Yerin yüzlerce metre altında büyük özveriyle, alın teriyle rızkını arayan tüm madenci kardeşlerimize görevlerinde sağlık ve kolaylık diliyorum" dedi. Soma faciasının ardından Meclis'te madencilik sektörüne ilişkin düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Yenişehirlioğlu, "Madencilerimizin çalışma koşullarına yönelik hayati düzenlemeleri hep beraber hayata geçirdik. Daha sağlıklı bir çalışma hayatını güvence altına almak adına attığımız bu adımlar, benzer acıların yaşanmaması için en büyük teminatımızdır." diye konuştu.

