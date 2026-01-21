Emeklilerin Mağduriyeti TBMM Gündeminde

(TBMM) - CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Türkiye'de 16 milyon emeklinin tamamının AKP iktidarı döneminde mağdur edildiğini belirterek, "Sadece en düşük emekli aylığı alanlar değil, diğer emekliler de yıllardır geçim sıkıntısı yaşıyor. 16 milyon emekli kendine gelir ve bu iktidara ders verirse ilk seçimde gidiciler" dedi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin madde görüşmelerine geçildi. Kanun teklifinin madde görüşmeleri bölüm bölüm yapılırken, birinci kısım 1-8'inci maddeleri kapsıyor.

Yeni Yol Grubu adına konuşan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, geçtiğimiz pazar günü İstanbul'un çeşitli semtlerinde emeklievlerini ziyaret ettiğini anlattı. Kaya, "Burada farklı düşünce dünyasından büyüklerimiz vardı, farklı yaşam tarzlarını seçen büyüklerimiz vardı ama onları ortaklaştıran tek nokta, yaşadıkları zillet ve eziklik karşısında dışarı çıkamamanın, torunlarının yüzüne bakamamanın getirdiği bu eziklik duygusuyla karşılaştık" dedi.

"Parlamento çözemeyecekse ve insanların umutla beklediği bu soruna 'evet' diyemeyecekse, maalesef, biz bu yükün altından kalkamayız"

Kaya, "İçlerinden bazılarıyla sohbet ettik, yaşı 65 olan bir büyüğümüz denizci olduğunu, iş aradığını ve denizcilik firmasına gittiğinde de o firmanın kendisine yaşını bahane ederek iş vermediğini söyledi ve 20 bin lira alacağını düşünerek 'Ben şu anda bir pansiyonda kalıyorum, evim Giresun'da ve maalesef, aileme buradan yardım etmek zorunda olduğum için burada günlük işlerle geçimimi sağlamak zorunda kalıyorum.' dedi Çok üzülerek söylüyorum, bakın, bu bir dramdır, işi ajite etmek adına da söylemiyorum; bunu, bu meseleyi bu Parlamento çözemeyecekse ve insanların umutla beklediği bu soruna 'evet' diyemeyecekse, maalesef, biz bu yükün altından kalkamayız Parlamento olarak, başta iktidar. Hazreti Ali diyor ki: 'Alt tabakadaki her türlü çareden mahrum, fukara ve biçare ile felaketzedeler, kötürümler hakkında Allah'tan korkmalı, hem de çok korkmalısın; bu tabakada halini söyleyen de var, söyleyemeyen de var.' Yani, insanlar biçare şekilde 20 bin lirayla işte, şurada, yakında, görüyorsunuz Kızılay'da pansiyonlarda zor şartlarda onur mücadelesi vererek yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Biz şu anda onlara 20 bin lirayı layık görüyor ve 20 bin lira maaşı onlara verdiğimiz için 2002'yle 2025 arasındaki kıyaslamayı yaparak onlara 'Biz aslında size çok da iyilik yapıyoruz' şeklinde iktidar olarak bazı cümleler kuruyoruz" diye konuştu.

"Çocuk harçlığının bile karşılığı olmayan bu rakamın milyonlarca emekliye zam diye sunulmasını biz kesinlikle kabul etmiyoruz"

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş ise "torba kanun" adı altında birbirinden tamamen kopuk düzenlemelerin bir araya getirildiğini, belirterek, "Bu teklifin kamuoyuna sunuluş biçimine bakıldığında sanki emekliler bahane edilmiş, aslında eksik kalan düzenlemeler tamamlanıyor gibi gözüküyor" dedi. Türkeş, "Neden böyle düşünüyorum? Çünkü emekli maaşlarına yapılması teklif edilen artış burada günlerce, saatlerce tartışılacak, kamu vicdanını rahatlatacak bir artış değil, sadece ve sadece bin 62 liralık bir artıştan söz ediyoruz bugün burada. Bu rakamı telaffuz ederken bile insanın içi sızlıyor. Bir market sepetinin, bir doğal gaz faturasının, bir çocuk harçlığının bile karşılığı olmayan bu rakamın milyonlarca emekliye zam diye sunulmasını biz kesinlikle kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"MHP olarak emeklilerimizin yanındayız, insanca yaşayabilecekleri sürdürülebilir bir hayat standardına kavuşturulmalarını gerekli görüyoruz"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ise "Esasen, emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın alım gücünün korunması ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarının sağlanması şarttır. Bu amaçla, uygulanan enflasyonla mücadele politikalarının sonuçları alınmaya başlanmış, vatandaşlarımızın hayat pahalılığının azaldığını daha yakından hissedeceği bir dezenflasyon süreci devam etmektedir. Hatırlanacağı gibi, emeklilerimizin daha iyi şartlarda yaşamalarını temin etmek amacıyla en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesi uygulamaları başlatılmış, bu uygulamalar sosyal güvenliğin önemli koruma kalkanlarından biri haline gelmiştir. Bununla birlikte, yapılanlarla sınırlı kalınmayacak, emeklilerimiz için daha iyi şartlar hazırlanmaya devam edilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak emeklilerimizin yanındayız ve onların insanca yaşayabilecekleri sürdürülebilir bir hayat standardına kavuşturulmalarını gerekli görüyoruz. Emeklilerimizle birlikte tüm vatandaşlarımızın gelirlerinin onları enflasyona ezdirmeyecek seviyede tutulmasını amaçlıyor, dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmeyi, ülkemizi büyütürken daha adil bir gelir dağılımı tesis etmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"16 milyon emekli kendine gelir ve bu iktidara ders verirse ilk seçimde gidiciler"

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise Türkiye'de 16 milyon emekli olduğunu, AK Parti iktidarının 16 milyon emeklinin tamamını mağdur ettiğini söyledi. Arı, "Sadece en düşük emekli aylığı alanlar mağdur değil, geriye kalan 12 milyon emekli de AKP iktidarı sayesinde yıllardır can çekişiyor" dedi. CHP'li Arı, şöyle konuştu:

"Örneğin, bundan beş sene, on sene önce, belki on beş sene önce emekli olan, işte, özel idarede, köy hizmetlerinde, Karayollarında yani yüksek primlerden ödemeleri yapılan çalışanlar dahil, yine kamuda aynı şekilde yüksek primler yatırılmış ve emekli olduğunda bugüne göre baktığımızda en az 3 asgari ücret, 2 asgari ücret seviyelerinde emekli aylığı alan o değerli büyüklerimizin bugün neredeyse asgari ücret seviyelerine maaşları inmiş durumda. Yani kısacası tekrar söylüyorum, bu ülkede bütün emekliler AKP iktidarının mağdurudur. O nedenle yıllarca devlete hizmet etmiş, millete hizmet etmiş değerli emeklilerimize buradan seslenmek istiyorum: Sizler bu iktidar sayesinde mağdur ediliyorsunuz, bu iktidar sizi mağdur ediyor. O zaman siz de bu iktidarı yapılacak olan ilk seçimde gerekli dersi vermelisiniz ve ülkeyi bunlardan kurtarmalıyız. Yoksa bu ülkenin inanın düzelecek hali yok. Siz işte, yaşıyorsunuz, can çekişiyorsunuz, sıkıntı yaşıyorsunuz, ev kiranızı veremiyorsunuz. Gelin, hep birlikte bu iktidardan kurtulalım. 16 milyon emekli kendine gelir ve bu iktidara ders verirse ilk seçimde gidiciler. Zaten onlar da gidici olduklarını gördükleri için işte, bakın, şu an herhangi bir artış dahi yapmıyorlar"

AK Partili Altınsoy: Bizler emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine ve şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık

"Görüşülmekte olan kanun teklifimizin üzerinde en fazla tartışmaya konu olan maddesi emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme içeren maddesidir. Emeklilerimiz yıllar yılı döktükleri alın teriyle ülkemizin bugünkü noktalara ulaşmasında büyük pay sahibi olmuştur" diyen AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ise emeklilere dair şunları kaydetti:

"Kamuda, özel sektörde, tarımda, hayvancılıkta, ticarette, görev aldıkları her alanda ülkenin büyüme ve kalkınma sürecine önemli katkılar sunmuştur. Emeklilerimiz tüm bunların yanında sahip oldukları bilgi, erdem ve hayat tecrübesiyle ailelerine, çevrelerine, ülkeye ve millete önemli değerler kazandırmıştır. Bizler emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine ve şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Tam tersine, emeklilerimize karşı daima dürüst olduk. Vaat yarışına girmek yerine bütçe imkanlarımız genişledikçe emekli vatandaşlarımızın hayat kalitesini önemli ölçüde artırmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle davranmaya devam edeceğiz. Emeklilerimiz her türlü hizmete ve hürmete ziyadesiyle layıktır. Hükümetlerimiz döneminde emeklilerimizin, çalışanlarımızın ve sosyal destek ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın hayat şartlarını iyileştirmek temel önceliğimiz olmuştur"

"AKP Grubu bu konuya ücret olarak bakıyor; biz bu konunun yaşam savaşı olduğunu kesinlikle savunuyoruz"

Konunun yalnızca bir ücret meselesi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ise "Konu sadece ücret değil, AKP Grubu bu konuya ücret olarak bakıyor; biz bu konunun yaşam savaşı olduğunu kesinlikle savunuyoruz, yaşamak için bu bedele ihtiyaç var. Yani bu dünyada ücretlerle, paralarla yaşanmasaydı, her şey eski düzen al ver olsaydı burada bu parayı konuşmayacaktık. Demek ki bu para bize lazım. Bu konuyu herhangi bir konu gibi gündeme getireceklerdi; sağ olsun, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bu konunun üzerinde durdu, on dört gündür biz nöbetteyiz ve bu konunun herhangi bir konu olmadığını bilerek tabiri caizse kafanıza vura vura sizlere anlatıyoruz" diye konuştu.