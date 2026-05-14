CHP'li Günaydın: Tarımda 2 trilyon 160 milyar TL açık verdiniz

(TBMM) - Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, "varlık barışı" düzenlemesin eleştirerek, "7-8 kez varlık barışını hayata geçirdiniz, bu ülke gri ülkeler listesine girdi. Mehmet Şimşek'i iş başına getirerek ona gri listeden çıkarma hedefi verdiniz. Bu hedefler doğrultusunda da bedeller ödedik. Sizin uygulamalarınız, kara parayla ilgili fazla denetim yapmamanız bu ülkeyi gri ülkeler listesine soktu" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayan, ayrıca SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifin görüşmelerinden önce grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, görüşülmekte olan kanun teklifine ilişkin konuştu.

İktidarın geçmişteki mali politikalarını hatırlatan Kaya, "varlık barışı" adı altında ülkeye kaynağı belirsiz para girişine izin verildiğini kaydeden Kaya, şöyle konuştu:

"Siz 'varlık barışı' adı altında bu ülkeye ilk önce 'Kaynağı ne olursa olsun yeter ki para getirin' dediniz ve 7-8 kez varlık barışını hayata geçirdiniz, bu ülke gri ülkeler listesine girdi. Ciddi uluslararası krizler yaşadık. Daha sonra, 2023'ten sonra Mehmet Şimşek'i iş başına getirerek ona gri listeden çıkarma hedefi verdiniz. Bu hedefler doğrultusunda da bedeller ödedik ve daha sonra övünerek 'Türkiye gri listeden çıktı' dediniz. Döndük, size dedik ki: İyi de bu ülkeyi gri listeye kim soktu? Sizin uygulamalarınız, sizin kara parayla ilgili fazla denetim yapmamanız bu ülkeyi gri ülkeler listesine soktu."

"BAHANEYİ ESNAF NİYE İLERİ SÜREMESİN?"

Ekonomi yönetiminin kendi hedeflerini tutturamadığı durumlarda küresel gelişmeleri gerekçe gösterdiğini ifade eden Kaya, aynı hakkın ekonomik krizlerden etkilenen esnafa da tanınması gerektiğini söyledi. Kaya, "Sizin Maliye Bakanınız bile bir türlü enflasyonu, bir türlü faiz hedeflerini, bir türlü orta vadeli planlarını tutturamıyor, bahane olarak covidi söylüyor, uluslararası gelişmeleri söylüyor, Ukrayna savaşını söylüyor, İran savaşını söylüyor. Devlet ekonomi yönetimi olarak sizin bahanenizi esnaf niye ileri süremesin, esnaf niçin bunlardan etkilenmiyor olmasın" dedi.

ÇÖMEZ: "ARACILARI ZENGİN ETMEK TEMEL AMACINIZ OLDUĞU İÇİN ÜRETİCİYİ PERİŞAN ETTİNİZ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, hayvancılık sektöründeki maliyet artışları konusunda daha önce iktidarı uyardıklarını hatırlatarak, girdi maliyetleri düşürülmeden fiyatların kontrol altına alınamayacağını vurguladı. Çömez, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Siz yem fiyatlarını düşürmezseniz, hayvan girdi maliyetlerini azaltmazsanız, veterinerlik maliyetlerini, işçi maliyetlerini, enerji maliyetlerini azaltmazsanız başa çıkamazsınız dedik ve nihayetinde ne oldu biliyor musunuz? O günden bugüne ilk önce ramazan ayında fiyatlar düştü, o günden bugüne tam yüzde 49,5'lik bir artış söz konusu. Tabiatıyla, yasaklayarak bir yere varma şansınız yok. yapacağınız şey, üreticiyi desteklemek, üreticiye teşvik olmak ve girdi maliyetlerini azaltmak."

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEK ADINA ZEYTİNYAĞI FİYATLARINI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞMAYIN"

Benzer bir yönetim anlayışının zeytinyağı sektöründe de sergilendiğini belirten Çömez, iktidarın enflasyonu düşürmek amacıyla fiyatlara müdahale ettiğini ve bu durumun tarafları mağdur ettiğini söyleyen Çömez, "Bakın, 2023 yılında 0,3 asitlik zeytinyağı 295 liraydı, 2025 yılında aynı vasıftaki zeytinyağına önce 320 lira fiyat verdiniz, ardından Ticaret Bakanlığı devreye girdi 'Sakın ha, böyle yaparsanız enflasyon yükselir' dedi, bunun üzerine ikinci bir emirle fiyatı 290 liraya yani 2023'ün fiyatlarının da altına düşürdünüz, ondan sonra üreticiyi mağdur ettiniz" ifadelerini kullandı.

Çömez, kırmızı et, beyaz et ve zeytinyağı sektörlerinde mevcut sistemde üreticinin yerine aracıların desteklendiğini savunarak, "Baktığınız her yerde rant ve talan gördüğünüz için, aracıları teşvikle desteklediğiniz için, onları zengin etmek temel amacınız olduğu için üreticiyi perişan ettiniz; hem beyaz ette hem kırmızı ette hem de zeytinyağında bu ülkeyi, bu ülkenin üreticilerini, emek harcayanlarını mağdur ettiniz" dedi.

KOÇYİĞİT: "YÜZDE 50 ORANINDA BİR REVİZYON YAPILMIŞ AMA BİN LİRA ARTIŞ YAPILMIYOR"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, hükümetin ücret politikalarına tepki göstererek, "Şimşek programı" olarak adlandırdığı ekonomi yönetiminin çöktüğünü ileri sürdü.

Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon hedefini değiştirme kararı üzerinden iktidarın bütçe ve ücret politikasını eleştiren Koçyiğit, milyonlarca çalışanın düşük gösterilen hedeflere göre mağdur edildiğini savundu. Koçyiğit, konuya ilişkin olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha yılın başında, Merkez Bankası 2026 yılı hedef enflasyonu yüzde 16 olarak açıklamıştı, şimdi yüzde 24'le revize ettiler. Bu ülkede milyonlarca işçi, emekçi ve asgari ücretli ne yazık ki hedef enflasyon üzerinden maaşına zam aldı ama hedef enflasyonu bırakın, hiçbir şeyi tutturamayan Şimşek programı bugün sürekli Merkez Bankası üzerinden hedef enflasyonu revize ediyor. Hedef enflasyonu revize eden hükümet ne yazık ki işçi ve emeklilerin ücretlerini artırmayı hiçbir şekilde aklına getirmiyor. Bunun büyük bir sorun olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bakın, yüzde 16'dan yüzde 24'e yani yüzde 50 oranında bir revizyon yapılmış ama bin lira bir artış yapılmıyor emekçilerin ve emeklilerin maaşında."

GÜNAYDIN:

"TARIMSAL HAM MADDEDE 2 TRİLYON 160 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞSİNİZ"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Türkiye'nin tarım politikalarını, artan girdi maliyetlerini, tarımsal dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Günaydın, çiftçinin tarlasını boş bırakmak ile iflas etmek arasında sıkıştığını belirterek, "Bugün Dünya Çiftçiler Günü. Eğer sen traktörüne 57 liradan mazot koyuyorsan, 80 litre mazot alan bir traktöre 4 bin 500 lira bir para ödemek zorunda kalıyorsan ve karşılığında da bir gelir elde edemiyorsan ya alanını boş tutmak zorunda kalıyorsun ya da ektikçe iflas etmek ve satmak zorunda kalıyorsun. İşte bu, Türkiye'nin gerçeğidir" dedi.

Türkiye'nin tarımsal ham madde dış ticaretinde son 13 yılda verdiği açığa da değinen Günaydın, iktidarın "Türkiye Avrupa'da 1'inci, dünyada 5'inci" şeklindeki söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. 2013 yılından 2026 yılına kadar geçen 13 yıllık süredeki dış ticaret rakamlarını aktaran Günaydın, şöyle konuştu:

"2013'ten 2026'ya kadar yani on üç yıl içerisinde tarımsal ham madde dış ticaretinde ne yapmışız? 91 milyar dolar ihracat, 139 milyar dolar ithalat yapmışız yani 48 milyar dolar Türkiye -dünyanın tarımın başladığı topraklarda- tarımsal ham maddede açık vermişiz. Bunu kaçla çarpalım, 45'le mi çarpalım? Hadi çarpalım, 2 trilyon 160 milyar TL tarımda son on üç yıl içerisinde açık vermişsiniz, o parayı vermeseniz gıdanın, yemin ve yağın ihtiyacı olan malı alamayacaksınız ama buraya geliyorsunuz 'Türkiye Avrupa'da 1'inci, dünyada 5'inci' diye gerçekten yalanları söyleyip geçiyorsunuz."

"FAİZE VERDİĞİNİZ PARANIN YÜZDE 6'SINI TARIMA VERİYORSUNUZ"

Türkiye'nin küresel gıda enflasyonu sıralamasındaki Türkiye'nin dünya genelinde ilk beşte yer aldığını, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ise açık ara birinci konumda bulunduğunu söyleyen Günaydın, "Bu yılın bütçesinde faize 2 trilyon 740 milyar lira para ayırıyorsunuz. Buna karşılık tarıma ayırdığınız bütçe yalnızca 168 milyar lira. Yani bu memleketin tarımına, çiftçisine, toprağına, faize verdiğiniz paranın yüzde 6'sını veriyorsunuz. Sonra bu kürsülere gelip tarımı bize övebiliyorsunuz. Arkadaşlar, bazı meseleler yalan söylemeye gelmez, bu açlık meselesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA