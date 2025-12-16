TBMM'de Bütçe Görüşmeleri Tamamlandıktan Sonra Gelecek Hafta 11. Yargı Paketi Görüşülecek

(TBMM) - TBMM'de bütçe görüşmelerinin 21 Aralık Pazar günü tamamlanmasının ardından gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda, yaklaşık 50 bin kişiye tahliye yolunu açacak 11. Yargı Paketi'nin görüşülerek, yılbaşından önce kanunlaştırılması hedefleniyor. Yargı paketi TBMM'den geçtikten sonra 7 Ocak Salı gününe kadar çalışmalara ara verilmesi öngörülüyor. Kadınların doğum izninin 4 aydan 6 aya çıkarılması ve babalık izninin tüm sektörlerde 10 gün olarak uygulanmasına ilişkin kanun teklifinin Ocak ayında TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu'nda 8 Aralık'ta başlayan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde görüşmeler devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, yarınÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'nın bütçeleri görüşülecek.

Genel Kurul'da 18 Aralık Perşembe günü 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 8 maddesi, 19 Aralık Cuma günü ise 7 maddesi oylanacak. 20 Aralık Cumartesi günü, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri oylanacak.

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri 21 Aralık Pazar günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak. Bütçe görüşmelerinde son gün oturumunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.

50 bin kişiye tahliye yolu açacak kanun teklifi yılbaşından önce çıkarılacak

Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 23 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklifte 31 Temmuz 2023 tarihi öncesini kapsayan ve "Covid izni" olarak bilinen düzenlemeden yararlanamayan hükümlülerin de bu kapsama alınmasına yönelik madde bulunuyor. Bu maddeye göre, terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları hariç olmak üzere 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlüler, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılacak. Bu düzenlemeden yaklaşık 50 bin kişinin yararlanacağı belirtiliyor.

11. Yargı Paketi'ne göre 1 Ocak 2016 öncesine ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamı silinecek.

Kamuoyunda "kurusıkı" olarak tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahlar "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçu kapsamına alınacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na, bilişim suçlarının işlenmesi suretiyle elde edilen menfaatin bulunduğu hesabın askıya alınması ve el koymaya ilişkin hüküm ihdas edilecek. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan, nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ile banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasına ilişkin suçların işlendiği hususunda makul şüphe bulunması halinde banka, ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan ya da yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu suçta kullanılan her türlü hesabın 48 saate kadar askıya alınmasına ilgili banka, ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kripto varlık hizmet sağlayıcısı tarafından karar verilebilecek.

Libya'ya asker gönderme süresini uzatan tezkere görüşülecek

Genel Kurul'da önümüzdeki hafta ayrıca, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin, "Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca 2 Ocak 2020 tarihli ve 1238 sayılı TBMM Kararıyla verilen ve son olarak 30 Kasım 2023 tarihli ve 1398 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'yla uzatılan iznin süresinin 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren 24 ay uzatılması" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

11. Yargı Paketi'nin Genel Kurul'dan geçmesinin ardından TBMM'de çalışmalara 7 Ocak Salı gününe kadar ara verilmesi öngörülüyor.

Karayolları Trafik Kanun Teklifi görüşülecek

Tatilin ardından yeni yılda TBMM Genel Kurulu'nda ilk ele alınacak teklifin Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olması bekleniyor.

TBMM'ye geçen yasama yılında sunulan ancak cezaların çok yüksek olduğu gerekçesiyle eleştirilen kanun teklifi Genel Kurul'da ekim ayında görüşülmeye başlanmış ancak maddelerine geçilmeden başka kanun teklifleri öne çekilerek görüşmeleri ertelenmişti. Teklifle trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanan, kırmızı ışık ihlali yapan, alkollü araç kullanan, hız sınırlarına uymayan, ambulansa yol vermeyen, drift atan, ölümlü veya yaralamalı kazalarda olay yerini terk eden ve trafikte saldırı amacıyla başka aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla aracından inen sürücülere çeşitli miktarlarda para, ehliyeti geri alma, trafikten men veya hapis cezaları öngörülüyor.

Konut ve site aidatlarına denetim öngören kanun teklifi sunulacak

AK Parti, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışılan, konut ve site aidatlarındaki artışlarla ilgili bir denetim mekanizması oluşturulması, apartman ve site yönetimlerine hizmet veren şirketlerin belirli kriterlere göre sınıflandırılması ve sadece Bakanlık tarafından lisans verilmiş şirketlerin site yönetimini üstlenebilmesine ilişkin yaklaşık 25 maddelik kanun teklifi sunmaya hazırlanıyor.

Kadınlara doğum izninin 4 aydan 6 aya çıkarılması öngörülüyor

AK Parti ayrıca, kadınların doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını, babalık izninin ise tüm sektörlerde 10 gün olarak uygulanmasına ilişkin kanun teklifini ocak ayında TBMM Başkanlığı'na sunmayı planlıyor. AK Partili kaynaklar, "Aile Yılı" kapsamında nüfus artışının teşvik edilmesi amacıyla başlatılan çalışmaya ilişkin etki analizinin devam ettiğini, konuyla ilgili taraflardan ve sivil toplum kuruluşlarından görüşler alındığını anlattı. Etki analizi ve görüşler doğrultusunda teklife son şekli verilecek.

Esnek çalışma için kanun hazırlığı

Öte yandan, teknolojik gelişmeler göz önüne alınarak kamu sektöründe "kısa çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma" gibi esnek çalışma modellerinin de sosyal güvenlik sisteminde yer almasına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma yürütülüyor. Buna ilişkin hazırlanacak kanun teklifinin de önümüzdeki dönemde TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.