İYİ Parti'den CHP'ye ziyaret: 'Mutlak butlan kararı siyasi darbe'

(TBMM) - İyi Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz'ın başkanlığındaki heyet, TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlığındaki heyeti ziyaret ederek, desteklerini iletti. Uğur Poyraz, mutlak butlan kararıyla ilgili "Türk siyasetinde çok büyük siyasi acılara vesile olmuş siyasi parti kapatma davasının bir başka tezahürüdür, bir siyasi partinin yönetimine ilişkin bu tutum ve bu karar silsilesi" dedi. Murat Emir de İyi Parti'nin desteğinin son derece kıymetli olduğunu belirterek, "Hukukun tamamen yok edilmesi, olmayan bir yasa maddesinden yetkisiz bir mahkemenin hem de Yüksek Seçim Kurulu'nu da işlevsiz hale getirerek, Anayasa'yı da çiğneyerek böylesine bir siyasi darbeye kalkışması elbette ki sarayın bir projesi. Bu senaryoyu saray yazdı" diye konuştu.

Özgür Özel'in liderliğindeki CHP'liler, TBMM CHP Grubu'nda CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in makamında, ziyarete gelen siyasi partilerin heyetleriyle bayramlaştı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz ile Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan oluşan heyeti karşılayarak, bayramlaştı.

Uğur Poyraz Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun selamlarını iletti ve amcasını yitiren Özgür Özel için başsağlığı diledi.

Müsavat Dervişoğlu'nun son gelişmelerin ardından daha önce Özgür Özel'i ziyaret ettiğini hatırlatan Poyraz, "İYİ Parti de zaten buna benzer süreçlerden sonra kurulma kararı vermiş bir siyasi parti, büyük bir mücadele partisi. Yüz yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularla anılmasından büyük bir üzüntü duyuyoruz ve hukukçu olarak da mahcubiyet duyuyoruz" dedi.

İYİ Parti'nin temel felsefesinin Cumhuriyet hattı, Cumhuriyet ülküsü ve Cumhuriyet çizgisi olduğunu ifade eden Poyraz, "Biz kayyım rejiminin ruhuna ve mantığına, kayyımın kim olduğuna bakmaksızın karşıyız. Türk siyasetinde çok büyük siyasi acılara vesile olmuş siyasi parti kapatma davasının bir başka tezahürüdür bir siyasi partinin yönetimine ilişkin bu tutum ve bu karar silsilesi. O yüzden bizim, bunun siyasi parti kapatma davasıyla, mutlak butlanla ilgili birlikte tedbir; hukukun amacına, hukukun ahlakına da aykırı bir bir şekilde tedbir kararı verilmesini bir hukukçu olarak kabul etmemiz mümkün değil" diye konuştu.

"KİRA TAHLİYE DAVASINDA BİLE TEDBİREN KİRACI ÇIKARILAMAZ"

"Vatandaşımızın da anlayacağı bir örnekle bunu ifade etmek isterim" diyen Poyraz, şöyle devam etti:"

"Uzun süredir, 8 yıldır bilinçli yönetilen bu ekonomik krizle birlikte en çok önümüze gelen parlamentoda en çok istişare ettiğimiz konulardan biri biliyorsunuz kira tahliye davaları. Kira tahliye davasında mahkeme bir karar verdiğinde tedbiren kiracıyı gayrimekulünden çıkartmaz. Yargılama karar kesinleşinceye kadar kiracı orada oturur. Dolayısıyla bu tedbir kararının da hukukun ahlakına, bunu da ilk kez bu kavram olarak kullanıyorum, hukukun ahlakına da yakışmadığını, demokrasiye ve siyasete de doğrudan müdahale anlamı taşındığını üzerek müşahade ettiğimi ifade etmek istiyorum."

MURAT EMİR: BU SARAYIN BİR PROJESİ, SENARYOYU SARAY YAZDI

Ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla İYİ Parti'ye teşekkür ederek sözlerine başlayan Murat Emir de şöyle konuştu:

"Hem Sayın Genel Başkan Dervişoğlu'nun hem de İYİ Parti'nin bugüne kadarki bu meseleye dönük tutumu, demokrasden, sandıktan ve millet iradesinden yana olmuştur ve bu tutum son derece değerlidir. Hukukun tamamen yok edilmesi, olmayan bir yasa maddesinden yetkisiz bir mahkemenin hem de Yüksek Seçim Kurulu'nu da işlevsiz hale getirerek, Anayasa'yı da çiğneyerek, böylesine bir siyasi darbeye kalkışması elbette ki sarayın bir projesi. Bu senaryoyu saray yazdı. Bir yandan yargı kolları diğer yandan da diğer bulabildiği araçlarla bu senaryoyu sahnelemeye gayret ediyor. Ama bunun karşısında millet var, sadece Cumhuriyet Halk Partililer yok."

Çok partili siyasi rejime inanmış, Türkiye'de mutlaka demokrasi olması gerektiğine inanan, siyasi partilerin demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurları olduğuna inanmış milyonlar var, siyasi partiler var. Eğer bir an için bu darbe girişiminin, bu sandığı kaçırma girişiminin başarıya ulaşabileceğini düşünürsek bundan sonra hiçbir siyasi partinin siyaset yapmasının olanağı kalmayacaktır. Görüntüde sandık olabilir, çünkü en kötü diktatörlükte bile sandık olmuştur ama demokrasileri demokrasi yapan muhalefetin varlığıdır. Eğer siyasi iktidarlar bugün olduğu gibi iktidarlarını kaybedecekleri korkusuyla iktidar olma noktasına gelmiş, gelebilecek veya bir nedenle beğenmediği siyasi partileri böylesine haksız, hukuksuz mahkeme kararlarıyla yönetimini değiştirebilecek, eski yönetimlerine devredebilecek veya başka türlü operasyonlar yapabilecek olursa artık milyonların yüreğinde 'bir gün benim tercih ettiğim parti iktidar olur' duygusu bitecektir. Bu, artık rejimin değişmesi anlamına gelir. Biz bu nedenle kaygılıyız.

"CUMHURİYETİMİZİ DE SANDIĞIMIZI DA KORUYACAĞIZ"

Bu nedenle sadece bu meseleyi CHP'nin mevcut yönetimine yapılmış bir siyasi darbe veya sadece CHP'lilere yapılmış bir müdahale veya CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurmak üzere bir müdahaleden öte Türkiye'de çok partili siyasal rejimi, demokratik siyaset ortamı ve sandığı yok etme girişimi olarak değerlendiriyoruz. Büyük mutlulukla görüyoruz ki İYİ Parti'nin tutumu son derece isabetli ve yan yana olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İYİ Parti de kurulduğu günden itibaken birçok hukuk dışı saldırıya maruz kalmış hatta o hukuk dışı saldırıları bertaraf etmek üzere CHP ile iş birliği yapmış ve milyonların rahatlamasına yol açmış bir parti. Dolayısıyla bir arkamızdaki milyonlarla, CHP'li olsun olmasın milyonlarla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Rejimimizi de çok partili siyasi demokrasimizi de Cumhuriyetimizi de sandığımızı da koruyacağız. Bu azim ve kararlılık milletin her bir bireyinde vadır. Bu kirli ve karanlık senaryoyu gündeme getirenler, tasarlayanlar nasıl büyük bir hata yaptıklarını bir an önce anlamalıdırlar. Büyük bedeller ödüyoruz. Vatantaşlarımız bugün açlıkla, yoksullukla, işsizlikle, umutsuzlukla sınanıyorlar. Büyük bir ekonomik buhrandan geçiyoruz. Eminim her bir bayramlaşma ziyaretinin en önemli konularının başında vatandaşlarımızın içinde bulunduğu derin ekonomik bunalım geliyor. Biz siyaset olarak bunları konuşmamız gerekirken, birileri iktidar olsun diye yaptıkları bu kirli oyunlarla muhatap oluyoruz. Bizim suçumuz iktidar olacak olmak, seçim kazanmak ve seçim kazanacak olmak. Cumhurbaşkanı adayamızı hapse attılar, 14 aydır tutuyorlar, somut hiçbir delil olmaksızın tutuklu yargılıyorlar. Orada bir darbe yaptılar. Bununla başaramadıklarını acaba Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal yapısını çökertirsek yapabilir miyiz derdine düştüler. Böyle bir kirli plan içerisindeler ama biz bu kirli plana da boyun eğmeyeceğiz."

Uğur Poyraz ekonomik krize değindi ve Türkiye'de asayiş problemini körükleyen bir iktidar anlayışı olduğunu belirterek, "Dün camideydik, sokakta insanlar artık gülümsemiyor" dedi. Poyraz, şöyle konuştu:

"Bütün bunları ortadan kaldırmak iktidar ve muhalefetin müşterek sorumluluğu iken, bunlarla ilgili her seferinde parlamentoda ellerimizi uzatıp size yardımcı olmaya hazırız dememize rağmen hem ellerimizi itip önerilerimizi rededdip hem de muhaleetin içerisine böylesine bir müdahaleye ülkeyi yönetenler olarak seyirci ve sessiz kalınmasını kabul etmek mümkün değil. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli iradenin tecelligahı. 86 milyon yurttaş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı Cumhuriyet değerleri ve fikirlerinde mutabıklar. İnanın ve inanın, demokrasi ve millet iradesi hakim olacak. Bizler buna inanıyoruz ve inandığımız için de bir aradayız. Bu omuz omuza mücadelenin de kaynağı budur. Çünkü bu süreçler duygusal aklın stratejik aklın öne konulması gereken zamanlar. Cumuhriyet Halk Partisi mevcut kadroları bu yeterli donanıma sahip. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kültüre sahip ve parlamenter rejimden nasibini almış bu 86 milyon yurttaş da neyi özlediğini, neye ihtiyaç duyduğunu ve bu tek adam rejiminin onları nasıl bir uçurma sürüklediğinin farkında. O yüzden ilk önümüze sandık geldiğinde bunun cevabını büyük Türk milleti cumhuriyet yurttaşları olarak gerekli cevabı vereceklerdir, emin olun. Bizler bu süreçte sonuna kadar yanınızda ve destekçiniz olacağız."

Murat Emir de "Eksik olmayın. Duruşunuz Türkiye demokrasisi açısından açısından son derece kıymetli bir duruş. Başaracağız ama" dedi. Bunun üzerine Uğur Poyraz, "Başarmak zorundayız" diye karşılık verdi.

SERKAN ÖZCAN: DEMOKRATIM DİYEN HERKESİN NEREDE BULUŞACAĞI BELLİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan da "Bizim kadrolarımız ve TBMM'nin tarihi birikimi, siyaset birikimi; milletimizin demokrasi hafızası sandığın son derece önemli olduğunu bilir bir hafızadır. Bu da doğal olarak siyaseti millete dayanarak yapan siyasetçilere ama onlardan da öte millete dönüp bakıyoruz" dedi. Özcan, İYİ PArti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ilk günden bu yana ortaya koyduğu tavrın kendileri için hayati önemde ve kıymetli olduğunu belirterek, teşekkür etti ve "Beklenen tam olarak da budur, demokratım diyen herkesin nerede buluşacağı belli, milletin olduğu yerde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA