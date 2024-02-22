TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tayland Krallığı Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Tayland Krallığı Temsilciler Meclisi Başkanı Wan Muhamad Noor Matha ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bakü'deki temaslarını sürdürüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ikili temasları kapsamında, Tayland Krallığı Temsilciler Meclisi Başkanı Wan Muhamad Noor Matha ile görüştü.

Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra küresel konular ele alındı.

Türkiye ve Tayland arasındaki ikili ticaret hacminin artırılması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin ciddi potansiyelinin bulunduğu savunma sanayisinde çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

Wan Muhamad Noor Matha ise ikili ilişkilerin geldiği noktadan memnun olduklarını, Türkiye-Tayland arasındaki ticaret hacminin artırılmasını arzu ettiklerini belirterek parlamentolar arası dostluk gruplarının daha fazla etkileşim içinde olmasını istediklerini de dile getirdi.

Görüşmede, Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.