TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Milletvekilleri Gabar Dağı'nda… Numan Kurtulmuş: 'Fevkalade Önemli, Anlamlı Bir Gün'

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(ŞIRNAK) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve AK Parti'li, CHP'li, MHP'li ve HÜDA-PAR'lı bir grup milletvekiliyle Şırnak Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik Petrol Üretim Sahası'nı ziyaret ederek, vanayı açtı. Akan petrolden numune alan Kurtulmuş,"Bu bizim için hakikaten tarihi bir gündür, tarihi bir andır. Ümit ederim ki bu bölgede bulunacak petrollerle birlikte hem Türkiye'nin enerjideki tam bağımsızlığı sağlanmış olacak hem de bölgenin zenginleşmesi, refahı, huzuru, barışı ve birliği temin edilmiş olacaktır" dedi. Programa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da, "Vatan toprağımızın yeraltı servetini çıkarmak hepimiz için önemli. Biz de yapılacak bu çalışmaları daha da fazla arttırmaya talibiz" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şırnak Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik Petrol Üretim Sahası'nda etkinlik düzenlendi. Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti'li, CHP'li, MHP'li, HÜDA-PAR'lı yaklaşık 40 milletvekili ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda düzenlenen petrol numune gösteriminde TBMM Başkanı Kurtulmuş vanayı açtı ve akan petrolden numune alındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vana başında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Fevkalade önemli, anlamlı bir gün. Böylesine güçlü bir üretim sahasında 81 bin varil üretimin gerçekleştiği bir bölgede Şehit Esma Çevik 1 numaralı kuyudan şimdi hep beraber petrolün dışarıya çıkmasını izleyeceğiz. Bu bizim için hakikaten tarihi bir gündür, tarihi bir andır. Ümit ederim ki bu bölgede bulunacak petrollerle birlikte hem Türkiye'nin enerjideki tam bağımsızlığı sağlanmış olacak hem de bölgenin zenginleşmesi, refahı, huzuru, barışı ve birliği temin edilmiş olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Buradaki 3 bin 200 çalışana başarılar diliyorum. İnşallah Türkiye'ye hayırlı olur. Rezervin çok güçlü olduğunu biliyoruz. Şu oturduğumuz yerin altında, durduğumuz yerin altında deniz kaynıyor, bir petrol denizi kaynıyor. İnşallah bu zenginliğin artarak devam etmesini diliyoruz. Burada 81 bin varil az bir şey değil. Çok kısa bir süre içerisinde 100 bin varillere çıkacak. Bu, Türkiye için büyük bir keyiftir, büyük bir neşedir, büyük bir mutluluktur. Türkiye'nin zenginliğidir. Petrolde dışarıya olan bağımlılığımızı kaldırdığımız zaman cari açık vermeyen cari fazla veren bir ülke haline geleceğiz."

Deniz Yavuzyılmaz: 'Vatan toprağımızın yeraltı servetini çıkarmak hepimiz için önemli'

Programa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, vanadan numune alındığı sırada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamlarını iletti. Bu çalışmaların artarak devam etmesinin Türkiye açısından kıymetli olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, "19 Mayıs'a denk gelen bir etkinlik. Biz daha yüksek bir katılımla burada bulunmak isterdik. Vatan toprağımızın yeraltı servetini çıkarmak hepimiz için önemli. Biz de yapılacak bu çalışmaları daha da fazla arttırmaya talibiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Esma Çevik görev yaparken bu bölgede şehadete erişti"

Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar da bu sahaya neden şehit ismi verildiğini şöyle anlattı:

"Burası bizim ilk üretim yaptığımız ve üretime devam eden bir kuyudur. Esma Çevik, sismik çalışmaları yürütebilmek için bu bölgede görev yaparken 2019 yılında şehadete erişmiş. Dolayısıyla biz onun adını hem bu ilk kuyuya, petrol akışını biraz sonra yapacağımız kuyuya hem de bütün sahaya verdik. Birisi Şehit Esma Çevik, diğeri de Şehit Aybüke Yalçın sahası. Dolayısıyla şehitlerimizi de bu vesileyle anmış oluyoruz."