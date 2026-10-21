TBMM Başkanı Kurtulmuş, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Wiseler ile görüşecek

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/12.00/12.15/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Büro Memur-Sen tarafından Kumluca ilçesinde düzenlenecek "Genişletilmiş Teşkilat Eğitimi Toplantısı"na katılacak.

(Antalya/14.00)

2- COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, COP31 alanında incelemelerde bulunacak.

(Antalya/15.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB Söz Varlığı Bilgi Ağı Tanıtım Programı, Macaristan Milli Günü ve 12. Ankara Erzurum Tanıtım Günleri programına iştirak edecek.

(Ankara/09.30/14.00/16.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Bağımsızlıklarının 35. Yılında Türk Devletleri ve TİKA" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Dicle Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde "Yeni Dünya Düzeni ve Terörsüz Türkiye" başlıklı derse ve üniversitedeki Gazze Sergisi açılışına katılacak, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, Diyarbakır Anı Müzesi ve Kültür Merkezi'ne ziyarette bulunacak, AK Parti Diyarbakır İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Diyarbakır/11.00/11.45/13.00/15.30/16.00)

6- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Çiğli Belediyesi'ni ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.

(İzmir/10.45)

7- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ANKIROS 2026 Fuarı ve 23. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi açılışına katılacak, Bursa Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, Bursa Teknik Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/Bursa/13.45/14.15)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıklayacak. Banka, haftalık para ve banka istatistiklerini de duyuracak.

(İstanbul/14.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı tüketici güven endeksini, yılın ikinci çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere'nin Crystal Palace takımını konuk edecek.

(İstanbul/22.00)

2- Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlayacak.

(Trabzon/19.45)

3- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Sergen Yalçın için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/14.00)

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin yedinci haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta müsabakasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen takımına konuk olacak.

(Mechelen/21.30)

6- AXA Sigorta Kupa Voley Final Etabı'nın erkekler ve kadınlar etabı kura çekimi, AXA Sigorta Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

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Kaynak: AA