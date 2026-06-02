GÜNDEM ÖZETİ / 3 Haziran 2026

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ev sahipliğinde düzenlenen "Değişen Dünyada Türkiye : Bir Ortak, Bir Dengeleyici, Bir Stratejik Aktör" konulu etkinliğe katılacak.

(Helsinki)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk İş Dünyası Buluşması programına iştirak edecek.

(Aşkabat)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 114. Uluslararası Çalışma Konferansı Genel Kurulu'na hitap edecek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Cenevre)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, "COP 31 Business Forum - Türk İş Dünyası İstişare Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mustafa Ayaksız İlkokulu Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği, MHP İl Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Giresun/10.30-15.00)???????

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nde düzenlenecek "Türk Dünyası Entegrasyonunda Yeni Ufuklar: Ortak Geleceğe Doğru Stratejik Vizyon" temalı uluslararası sempozyuma katılacak.

(Ankara/14.00)

5- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin parlamento grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/14.00/10.30/9.30)

EKONOMİ FİNANS

1 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şölen Çikolata Yeni Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne, İpekyolu Kalkınma Ajansı Projeleri ve Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyesi açılışlarına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kuzey Şehir Gazi Konut 2000 Daire Temel Atma Töreni'ne, Büyükşehir Sanayi Endüstri Merkezi (BUSEM) Tır Alım-Satım Sanayi Sitesi Anahtar Teslimi ile BUSEM Gaziantep Terlik ve Spor Ayakkabı Sanayi Sitesi 2. Etap Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(Gaziantep/10.30/12.45/14.35/15.50)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Paris)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak.

(Cakarta)

2- ABD-İran arasında ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

3- ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

4- ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etap maçları Brezilya'da başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

(Brezilya/19.00)

4- Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası, açılış seremonisiyle başlayacak.

(İstanbul/19.30)

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Kaynak: AA