Tayland'da Evden Çalışma Dönemi

Güncelleme:
Tayland, Orta Doğu'daki gerilimin ardından tasarruf amacıyla, devlet kurumlarındaki çalışanların evden çalışması talimatını verdi.

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland hükümeti, Orta Doğu'daki gerilimin yakıt tedarikinde yarattığı baskının ardından tasarruf amacıyla harekete geçti.

Buna göre, kamu hizmetlerinden sorumlu olanlar hariç, devlet kurumlarında çalışan kişilerin, evden çalışmaya geçmesi talimatı verildi.

Kararda ayrıca, yurt dışı konferans gezilerinin de askıya alınması gerektiği bildirildi.

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada ise kamu ve özel sektör çalışanlarının gereksiz elektrikli aletleri kapatmaları, asansör ve fotokopi makinelerinin kullanımını azaltmaları ve çevrim içi toplantıları teşvik etmeleri önerildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatması ile İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Hürmüz Boğazı'nı kullanan özellikle ABD ve İsrail'e ait gemilere misillemesinin ardından boğazdaki ticari gemi trafiği düşmüştü.

Hürmüz Boğazı'nda petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) başta olmak üzere deniz ticaretinin aksaması, fiyatlarda yükselişlere yol açarken enerji arzına yönelik endişeleri artırıyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
500

