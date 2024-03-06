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Tayland'da Hidro-Yüzer Güneş Enerjisi Projesi Faaliyete Geçti

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Çinli ve Taylandlı şirketler tarafından ortaklaşa inşa edilen hidro-yüzer güneş enerjisi projesi, Tayland'ın temiz enerji gelişimine destek olmaya başladı.

KHON KAEN, 6 Mart (Xinhua) -- Çinli ve Taylandlı şirketler tarafından Tayland'da ortaklaşa inşa edilen hidro-yüzer güneş enerjisi projesi faaliyete geçerek ülkenin temiz enerji gelişimine destek olmaya başladı.

Projeyi Taylandlı ortağıyla birlikte inşa eden dünyanın en büyük enerji üretim ekipmanı üreticilerinden Dongfang Elektrik Uluslararası Şirketi, Tayland'ın kuzeydoğusundaki Khon Kaen eyaletinde Salı günü faaliyete geçen Ubolratana Barajı hidro-yüzer güneş hibrit enerji santralinde, yüzer güneş panelleri, temiz hidroelektrik, yüksek verimli enerji depolama sistemleri ve akıllı enerji yönetim sistemlerinin entegre edildiğini bildirdi.

Yüzer güneş hibrit enerji santralleri inşa etmenin, Tayland'ın temiz enerji üretimi ve enerji istikrarı için önemli bir adım olduğunu belirten Tayland Elektrik Üretim Kurumu Müdür Yardımcısı Jiraporn Sirikum, projeyi planlanandan önce teslim eden Çinli ve Taylandlı şirketlerden övgüyle bahsetti.

Projenin faaliyete geçmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan yetkili, "Bu, Tayland'da temiz enerjinin teşvikine yönelik kararlılığının ciddi bir göstergesi. Yüzen güneş enerjisi projesinin, bölge ekonomisi ve yerel toplum için temiz enerjinin teşvik edilmesine yardımcı olmasını içtenlikle umuyoruz" dedi.

Çin'in Khon Kaen Başkonsolosu Liu Hongmei ise projenin faaliyete geçmesinin, Tayland'ın kuzeydoğusundaki halka daha fazla refah getireceğine ve bölgedeki Çinli şirketlerin yatırımları için yeni bir dönüm noktası olacağına inandığını dile getirdi.

Ubolratana Barajı hidro-yüzer güneş hibrit enerji santralinin, bu tür ikinci hidro-yüzer güneş enerjisi projesi olduğunu kaydeden Tayland Elektrik Üretim Kurumu, temiz enerjiyi teşvik için ülke genelinde bu tür daha fazla proje inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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