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Tayland'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 17 Ölü

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Tayland'ın Suphan Buri eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 17 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonucunda fabrika yerle bir oldu ve enkazlar çeltik tarlasına dağıldı.

ÇEKİM TARİHİ: 17 Ocak 2024

Havai fişek fabrikasının çeşitli görüntüleri

Tayland'ın orta kesiminde yer alan Suphan Buri eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında Çarşamba günü meydana gelen patlamada en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Tayland haber ajansı Thairath'a göre, havai fişek fabrikasının yerel saatle 15.30 sularında alev alması ve patlamanın ardından yerle bir olması üzerine yerel kurtarma ekiplerine haber verildi.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, patlama sahasına 100 metreden daha uzak mesafedeki bir çeltik tarlasına dağılan enkaz görüntülendi.

Thairath'a konuşan görgü tanıkları, patlama sırasında fabrikada 20'den fazla personelin çalışmakta olduğunu belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tayland'ın Suphan Buri eyaletinden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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