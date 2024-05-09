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Tayland'da Durian Hasadı Devam Ediyor

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Tayland'ın Chanthaburi kentinde durian hasadı tüm hızıyla devam ederken, insanlar satışa hazır hale getirmek istedikleri meyveleri toplamak, ayırmak ve paketlemek için hummalı bir şekilde çalışıyor. Tayland'da durian hasadı ve satışı ülke ekonomisi ve kültürünün hayati bir parçası. Eşsiz tadı ve aromasıyla Tayland durianları ülke içinde ve dışında popüler bir meyve olmaya devam ediyor.

CHANTHABURİ, 9 Mayıs (Xinhua) -- Tayland'ın Chanthaburi kentinde durian hasadı tüm hızıyla devam ederken, insanlar satışa hazır hale getirmek istedikleri meyveleri toplamak, ayırmak ve paketlemek için hummalı bir şekilde çalışıyor.

Tayland'da durian hasadı ve satışı ülke ekonomisi ve kültürünün hayati bir parçası. Eşsiz tadı ve aromasıyla Tayland durianları ülke içinde ve dışında popüler bir meyve olmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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