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Tayland'da Başlayan Apec Ekonomi Liderleri Toplantısı Sürdürülebilir Büyümeye Odaklanıyor

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Tayland'da Başlayan Apec Ekonomi Liderleri Toplantısı Sürdürülebilir Büyümeye Odaklanıyor

29. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı, bölgede dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle Cuma günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta başladı.

Tayland'da Başlayan Apec Ekonomi Liderleri Toplantısı Sürdürülebilir Büyümeye OdaklanıyorTayland'ın başkenti Bangkok'ta çekilen fotoğrafta APEC 2022'nin logosu görülüyor, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

29. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı, bölgede dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle Cuma günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta başladı.

BANGKOK, 18 Kasım (Xinhua) -- Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ekonomilerinin liderleri, bölgede ve ötesinde dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle yıllık toplantısına Cuma günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta başladı.

Dünyanın yükselen enflasyon, artan jeopolitik gerilimler, iklim değişikliği ve uzun süreli Kovid-19 salgını gibi birçok zorlukla karşı karşıya olduğu bir dönemde APEC ekonomi liderleri, 2018'den bu yana ilk kez yüz yüze toplandı.

"Açılmak, Bağlanmak, Dengelemek" teması altında başlayan toplantıya Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha başkanlık ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Ekonomi Tayland Güncel Haberler

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