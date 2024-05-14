Tavşanlı'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençlere uyuşturucu sattığı belirlenen Y.D'yi (27) takibe aldı.

Şüphelinin evine operasyon yapan ekipler, yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ile 2 kuru sıkı silah ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl genelinde yılbaşından beri uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 79'unun tutuklandığı öğrenildi.