Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tavşanlı'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Tavşanlı'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Güncel Haberler

Kütahya'da, Domaniç-Tavşanlı yol güzergahı üzerinde polisin yaptığı uygulamada durdurulan araç çerisinde yapılan aramada, 1.12 gram metamfetamin ve 1.76 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

Kütahya'da, Domaniç- Tavşanlı yol güzergahı üzerinde polisin yaptığı uygulamada durdurulan araç çerisinde yapılan aramada, 1.12 gram metamfetamin ve 1.76 gram bonzai ele geçirildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünün Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri ile müşterek yaptığı çalışma neticesinde, ilçeye araç ile uyuşturucu madde getirecekleri yönünde bilgiler elde edilen R. D. ve H. I. D. isimli şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu araç tespit edildi. Akabinde, seyir halinde bulunan araç Domaniç-Tavşanlı yol güzergahı üzerinde yapılan uygulamada durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada, toplam 1.12 gram metamfetamin ve 1.76 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tavşanlı Domaniç Kütahya Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title