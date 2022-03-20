Tatvan'da "üç aylar berata geldim" konulu konferans - Haberler

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Tatvan'da "üç aylar berata geldim" konulu konferans

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Tatvan'da

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "üç aylar berata geldim" konulu konferans düzenlendi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde "üç aylar berata geldim" konulu konferans düzenlendi.

Belediyenin Sergi ve Kongre Merkezi'nde kadınlara yönelik düzenlenen etkinlikte ilahiler seslendirildi, İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş tarafından üç aylarla ilgili bilgiler verildi.

Programa katılan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kadınlara yönelik programlar düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Üç ayların Müslümanlar için kıymetli olduğunu belirten Geylani, "Allah, recep ve şaban ayını hakkıyla ifa etmeyi, ramazan ayına ulaşmayı bizlere nasip etsin. Değerli bilgilerini bizlerle paylaşmak için şehrimize gelen Mustafa Karataş hocamıza ve ilahileriyle kulaklarımızın pasını silen Recep Arslan kardeşimize teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Mustafa Karataş, Kongre, Bitlis, Güncel, Haberler

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