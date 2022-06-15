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Tatvan'da "Bilinçli Teknoloji Kullanımı" konferansı düzenlendi

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Tatvan'da 'Bilinçli Teknoloji Kullanımı' konferansı düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Bilinçli Teknoloji Kullanımı ve Teknolojinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi" konulu konferans düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Bilinçli Teknoloji Kullanımı ve Teknolojinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi" konulu konferans düzenlendi.

İstasyon İlkokulu tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta konuşan okul müdürü Hasan Uyanık, katılımlarından dolayı öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Seminere konuşmacı olarak katılan rehberlik öğretmeni Meltem Geylani ise cep telefonu, tablet, bilgisayar ve televizyon kullanımı, internet ve sosyal medya kullanımı ile oyunlar, teknolojinin zararları ve tehlikeleri, tehlikelerden korunmak için yapılması gerekenler, ebeveynlere düşen görevler, güvenli internet kullanımı gibi konularda bilgiler verdi.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Bitlis Güncel Haberler

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