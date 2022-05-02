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Taşova'da bayramlaşma programı düzenlendi

AA - Tevfik Öztürk - Güncel
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Taşova'da bayramlaşma programı düzenlendi

Taşova ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Taşova ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Taşova Belediyesi önünde, Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile protokol üyeleri, vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan Öztürk, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öztürk, "Devletimizin salgın hastalığa karşı uyguladığı doğru mücadele sonunda birbirimizin elini sıkarak bayramlaşabiliyoruz. Bayramlar birlik, beraberlik ve hasretlerin giderildiği özel günlerdir." dedi.

AA / Tevfik Öztürk - Güncel

Ramazan Bayramı, İsmail Bayram, Güncel, Haberler

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