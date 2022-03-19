Taşova'da "Akif'i anlamak Çanakkale'yi yaşamak" konferansı düzenlendi - Haberler

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Taşova'da "Akif'i anlamak Çanakkale'yi yaşamak" konferansı düzenlendi

AA - Tevfik Öztürk - Güncel
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Taşova'da

Taşova Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla, "Akif'i anlamak Çanakkale'yi yaşamak" konferansı gerçekleştirildi.

Taşova Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla, "Akif'i anlamak Çanakkale'yi yaşamak" konferansı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Amasya Üniversitesi Taşova Meslek Yüksekokulunda düzenlenen programın açılışında, dün Çanakkale'de, "Çanakkale geçilmez" diye mücadele ettikleri düşmanlarının bugün farklı şekilde karşılarına çıktığını belirterek, "Habil ile Kabil'in mücadelesi devam ediyor. Anadolu topraklarında bu mücadelenin bugün ve yarın da devam edeceğini anlamak gerekir." dedi.

Daha sonra konferansta araştırmacı yazar Yusuf Turan Günaydın tarafından sunum gerçekleştirdi.

Programa Kaymakam Ahmet Gökcecik de katıldı.

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AA / Tevfik Öztürk - Güncel

İsmail Bayram, Çanakkale, 18 mart, Kabil, Güncel, Haberler

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