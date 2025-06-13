Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nda 30,5 Milyar Dolar Anlaşma İmzalandı

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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen 4. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nda toplam 30,5 milyar dolarlık yatırım anlaşmalarına imza atıldı. 100'e yakın ülkeden 3 bin uzman katılım sağladı ve birçok sektörde yatırım fırsatları tanıtıldı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen 4. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nda, yatırım projelerinin hayata geçirilmesiyle ilgili toplam 30,5 milyar dolarlık anlaşmalara imza atıldı.

Foruma ev sahipliği yapan Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 10-12 Haziran'da Taşkent'te gerçekleştirilen foruma 100'e yakın ülke ve uluslararası kuruluştan 3 bin civarında yetkili ve uzman katıldı.

Forum kapsamında ülkede yapılması öngörülen yatırım projeleri için toplam 30 milyar 500 milyon dolar tutarında anlaşma ve memorandumlar imzalandı.

Özbekistan hükümeti ile yabancı yatırımcılar arasında imzalanan anlaşmalar kapsamında sanayi, enerji, tarım, elektronik, ilaç, gıda, tekstil, inşaat, madencilik, metalürji, otomotiv, kimya, bankacılık, bilişim, turizm ve altyapı gibi birçok sektöre yatırım yapılacak.

2022 yılında ilki düzenlenen Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nda 7,8 milyar, 2023'teki forumda 11 milyar, 2024'te ise 26,6 milyar dolarlık yatırım anlaşmaları imzalanmıştı.

10 Haziran'da yapılan oturumun açılışına, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adilbek Kasimaliyev, Tacikistan Başbakanı Kahir Rasulzade, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso, BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff de katılmıştı.

Forum kapsamında Özbekistan'daki iş ve yatırım fırsatlarının tanıtıldığı sunumların yanı sıra ilk kez Özbekistan Ulusal Sergisi ile Yabancı Yatırımcılar Konseyinin üçüncü toplantısı düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, forumun açılışında yaptığı konuşmada, yabancı şirketleri ülkesinde yatırım yapmaya davet ederek, "Özbekistan, iyi niyetli yabancı yatırımcılar için tüm koşulları yaratıyor, onları her şekilde destekliyor ve bunu garanti ediyor. Ülkemizdeki tüm kapılar sizin için her zaman açık. En önemlisi, faaliyetlerinizi koruyan yasalarımız, diyaloğa açık devletimiz ve işbirliğine hazır çalışkan halkımız var." ifadelerini kullanmıştı.???????

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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