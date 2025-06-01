Taşınmaz Satışları ve İmar Planı Değişiklikleri Onaylandı

Taşınmaz Satışları ve İmar Planı Değişiklikleri Onaylandı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, çeşitli taşınmazların satışı ve imar planı değişikliklerine ilişkin kararları onayladı. Çankaya'daki bir taşınmaz, LÖSEV'e satılırken, Iğdır ve İzmir'deki diğer taşınmazlar da belirli kooperatiflere ve şirketlere devredildi. Aydın'da ise bazı itirazlar doğrultusunda imar planı değişiklikleri gerçekleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB), bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti ÖİB adına kayıtlı, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 mahallesindeki taşınmazın, 86 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na satılması uygun bulundu.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Iğdır'ın Merkez ilçesi Baharlı mahallesindeki taşınmazın, 65 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Sınırlı Sorumlu Ağrı Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne satılması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Kahramandere mahallesindeki taşınmazın, 276 milyon 919 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren İntek Konut, Yavuz Karaoğlu, AY GYO Yapı İş Ortaklığı Ortak Girişim Grubu'na satılmasına karar verildi.

Aydın'daki bazı taşınmazlarla ilgili kararlar

Aydın'ın Söke ilçesi Sarıkemer mahallesindeki mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaza, askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda, plan notlarına yönelik itiraz kabul edilerek, "gelişme konut alanı, anaokulu alanı, ilkokul alanı, sağlık tesisi alanı, sosyal tesis alanı, cami, teknik altyapı, rekreasyon alanı, trafo alanı, park ve yol kullanım kararları"nın getirilmesine ilişkin ÖİB tarafından hazırlanan Nazım İmar ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması kararlaştırılırken, diğer itirazlar ise reddedildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Elektrik Üretim AŞ ve ÖİB adlarına kayıtlı, Aydın'ın Didim ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki taşınmazlara yönelik hazırlanan Nazım İmar ve Uygulama İmar planlarına askı sürecinde yapılan itirazlardan, "Çevre Düzeni Planı'na" yapılanlar kabul edilmedi.

Nazım ve Uygulamalı İmar Planında emsale yönelik itirazlar kabul edilerek, bu kapsamda söz konusu taşınmazlara yönelik "ticaret-turizm alanı, günübirlik tesis alanı, kültürel tesis alanı, rekreatif alanı, teknik altyapı alanı, cami alanı, kumsal, trafo alanı, otopark ve yol kullanım karaları getirilmesine" ilişkin hazırlanan Nazım ve Uygulamalı İmar Planının onaylanmasına, diğer itirazların reddedilmesine karar verildi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
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