(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emeklilere ilişkin açıklamalarını değerlendirirken, "Emeklilerin hangi koşullarda yaşayacağı, Türkiye'de üretilen zenginliğin kimler arasında, nasıl bölüştürüleceğine ilişkin siyasi tercihlerin sonucudur" dedi.

Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekliler arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerin alım gücünü iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde çalıştıklarını açıkladığını belirtti.

Adaletin sistemin yarattığı eşitsizliklerin giderilmesini; hakkaniyetin, yıllardır süren hak kayıplarının telafi edilmesini; alım gücünün artırılmasının ise emeklilerin insanca yaşayabilecekleri bir gelire kavuşturulmasını gerektirdiğini ifade eden Taşcıer, şunları kaydetti:

"Emeklilerin hangi koşullarda yaşayacağı, Türkiye'de üretilen zenginliğin kimler arasında, nasıl bölüştürüleceğine ilişkin siyasi tercihlerin sonucudur. 2002 yılında ortalama emekli aylığının kişi başına düşen milli gelire oranı yüzde 46,4 iken 2026 yılı için Orta Vadeli Program tahminleri esas alındığında bu oran yüzde 32'ye gerileyecektir. Ekonomi büyürken emeklilerin milli gelir karşısındaki göreli konumu yaklaşık 14,4 puan gerilemiştir.

SGK'nın Temmuz 2026 verilerine göre toplam emekli aylığı ödemelerinin aylık ve gelir alan kişi sayısına bölünmesiyle hesaplanan ortalama aylık ödeme yaklaşık 26 bin 650 TL'dir. Aynı dönemde dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 38 bin 24 TL, tek başına yaşayan bir çalışanın aylık geçim maliyeti ise 49 bin 124 TL'dir. Ortalama aylık ödeme, dört kişilik bir ailenin gıda harcamalarının yüzde 70'ini, tek başına yaşayan bir çalışanın aylık geçim maliyetinin ise yüzde 54'ünü karşılayabilmektedir. Kira, elektrik, su, doğal gaz, ulaşım ve sağlık harcamaları bir yana, ortalama emekli aylığı dört kişilik bir ailenin ancak 21 günlük beslenme giderini karşılayabilmektedir.

"2003'TE EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 36 ÜZERİNDEYKEN BUGÜN YÜZDE 5,1 ALTINDA KALDI"

Emekli aylıklarının asgari ücret karşısındaki seyri, AKP'nin 23 yıllık sosyal güvenlik politikalarının sonuçlarını bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. 2003 yılında ortalama emekli aylığı asgari ücretin yüzde 36 üzerindeyken bugün yüzde 5,1 altında kalmıştır. Böylece 23 yılda ortalama emekli aylığının asgari ücret karşısındaki göreli düzeyi yaklaşık 41 puan gerilemiştir. 2003 yılındaki oran korunmuş olsaydı bugün ortalama aylık ödemenin yaklaşık 38 bin 200 TL olması gerekmektedir. Bu tutar ile mevcut ortalama aylık ödeme arasındaki 11 bin 550 TL'lik fark, emeklilerin asgari ücret karşısında uğradıkları göreli gelir kaybının aylık parasal karşılığını göstermektedir."

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞININ YÜKSELTİLMESİ ZORUNLUDUR"

Emeklilerin yoksullukta eşitlenmesiyle sosyal adaletin sağlanamayacağını kaydeden Taşcıer, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ortalama emekli aylığının, yasal en düşük emekli aylığının yalnızca yüzde 13 üzerinde kalması, emeklilik sisteminin sağladığı gelir güvencesinin ne denli zayıfladığını göstermektedir. Sosyal sigortacılığın temel ilkelerinden biri, çalışma sürelerinin ve ödenen primlerin emekli aylıklarına hakkıyla yansımasıdır. Mevcut sistemde ise daha uzun süre çalışmanın ve daha yüksek prim ödemenin emekli aylıklarına etkisi zayıflamakta, prim ile aylık arasındaki ilişki aşınmıştır. En düşük emekli aylığının yükseltilmesi zorunludur. Ancak diğer emekli aylıklarının taban aylığa doğru sıkışmasını önlemek için aylık bağlama oranlarının ve kök aylıkların yeniden düzenlenmesi, bütün emeklileri kapsayan bir intibak düzenlemesinin yapılması gerekmektedir.

Bakan Işıkhan, emekliler arasındaki gelir farklılıklarının gözetileceğini ifade etmektedir. Oysa AKP'nin çözme iddiasında bulunduğu eşitsizliklerin önemli bir kaynağı, kendi kurduğu sosyal güvenlik sistemidir. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı kanun ile aylık bağlama oranlarında ve güncelleme katsayısında yapılan değişiklikler, emekli aylıklarının hesaplanmasında ve ekonomik büyümenin aylıklara yansıtılmasında emekliler aleyhine sonuçlar doğurmaktadır.

Türkiye'de emekli aylığının düzeyini, ödenen primlerin ve çalışma sürelerinin yanı sıra emeklilik dilekçesinin verildiği yıl da belirlemektedir. 2024'ten 2025'e geçişte emekli aylıkları arasında yüzde 30'a varan farklılıklar ortaya çıkmıştır. 2026 yılında da benzer bir sorun yaşanmıştır. Güncelleme katsayısı ile emekli aylıklarının artış mekanizması arasındaki uyumsuzluk nedeniyle daha uzun süre çalışan ve daha fazla prim ödeyen sigortalılar daha düşük aylıklarla karşı karşıya kalabilmektedir. Üstelik bu gelir kaybı emeklilik boyunca devam etmektedir. Mevcut sistem, çalışanları enflasyon tahminlerine göre emeklilik kararı vermeye zorlamakta, sosyal sigortacılığın temel ilkelerini zedelemektedir. Bakan Işıkhan, bu eşitsizliği hangi düzenlemeyle ortadan kaldıracağını ve geçmiş dönemlerde yaşanan kalıcı gelir kayıplarını nasıl telafi edeceğini açıklamalıdır."

"SEYYANEN İLAVE ÖDEME EMEKLİ AYLIKLARINA YANSITILMALI"

Taşcıer, Temmuz 2023'te çalışan kamu görevlilerine yapılan 8 bin 77 TL tutarındaki seyyanen ilave ödemenin memur emeklilerinin aylıklarına yansıtılmadığını anımsatarak, söz konusu ödemenin bugünkü karşılığının yaklaşık 25 bin TL'ye ulaştığına işaret etti. Taşcıer, üç yılı aşkın süredir devam eden bu uygulamanın, çalışan memurlar ile memur emeklileri arasındaki gelir uçurumunu derinleştirdiğini, emeklilik nedeniyle yaşanan gelir kaybını büyüttüğünü ve kamu görevlilerinin emeklilik kararlarını etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Seyyanen ilave ödeme emekli aylıklarına yansıtılmalı, üç yılı aşkın süredir oluşan birikimli gelir kayıpları telafi edilmelidir. Emekli aylıklarına enflasyon farkının üzerinde refah payı verilmelidir. Emeklilerin ülkenin ekonomik büyümesinden hakkıyla pay almasını sağlayacak kalıcı bir aylık artış mekanizması oluşturulmalıdır. Aylık bağlama oranları ve kök aylıklar yeniden düzenlenmelidir. Prim ödeme gün sayısının ve prime esas kazançların emekli aylıklarına hakkıyla yansıması sağlanmalıdır. Güncelleme katsayısı ile aylık artış mekanizması arasındaki uyumsuzluk giderilmeli, geçmiş dönem kayıpları telafi edilmelidir. En düşük emekli aylığı asgari ücret yükseltilmelidir. Farklı dönemlerde emekli olanlar arasındaki aylık eşitsizliklerini giderecek, prim ödeme gün sayısı, prime esas kazançlar ve çalışma süreleri esas alınarak bütün emekli aylıklarını kapsayan bir intibak düzenlemesi yapılmalıdır. Böylece daha uzun süre çalışan ve daha fazla prim ödeyen emeklilerin aylıklarının taban aylığa sıkışması önlenmelidir. Seyyanen ilave ödeme memur emeklilerinin aylıklarına yansıtılmalı, birikimli kayıpları karşılanmalıdır. Emeklilik hakkına erişimdeki ölçüsüz farklılıkları giderecek kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmalıdır."

Kaynak: ANKA