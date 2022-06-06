Tartıştığı 2 yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi - Haberler

BURSA'da, yeğenleri Ferman (19) ve Şahin Gündüzeli (22) kardeşleri tabancayla vurarak öldüren Mehmet Gündüzeli (50) ile kendisine yardım ettiği öne sürülen oğlu U.G. (20) ve yeğeni M.G. (22), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen hafta cuma günü saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Gündüzeli ile bağ evine gelen para meselesi yüzünden husumetli olduğu yeğenleri Ferman ve Şahin Gündüzeli arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Gündüzeli, tabancayla yeğenlerini vurup kaçtı. Çevredekiler, silah seslerini duyup polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gündüzeli kardeşler, kurtarılamadı.

Polisteki işlemlerinin ardından Mehmet Gündüzeli ile oğlu U.G. ve yeğeni M.G. adliyeye sevk edildi.