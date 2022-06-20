Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev aldı; o anlar kamerada MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü seyir halindeyken alev aldı. MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü seyir halindeyken alev aldı. Sürücünün durarak yolcuları tahliye etmesinden kısa süre sonra aracın içi alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldürken olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay bugün Takbaş Mahallesi Kartal Tepesinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan F.E. yönetimindeki 47 AAY 784 plakalı minibüs, seyir halindeyken motor kısmından alevler çıktı. Durumu fark edince aracı durdurup tarım işçilerini tahliye eden sürücü, itfaiyeye haber verdi. İşçilerin tahliye edilmesinden kısa süre sonra minibüsün için alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında şans eseri yaralanan olmadı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel İtfaiye Tarsus Güncel Haberler

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