Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Kırsal Kalkınma Görüşmesi

TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil'i ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dönmez'in ziyaretinde kırsal kalkınma politikaları, tarımsal üretimin güçlendirilmesi, verimlilik artışı ve sürdürülebilirlik konularının ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Eskişehir'in coğrafi, ekonomik ve demografik avantajlarının etkin değerlendirilmesi ile tarım ve hayvancılık alanında öncelikli yapısal sorunlar ve çözüm yolları üzerinde istişare yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dönmez, Çil'e yeni görevinde başarılar dileyerek her türlü işbirliği konusunda destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Çil ise Eskişehir'in mevcut potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek yerelden kalkınan güçlü üretim ve yaşam modeli oluşturmayı hedeflediklerini, bu süreçte tüm kurumlar ve paydaşlarla işbirliği içinde çalışacaklarını ifade etti.