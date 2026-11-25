Haber: Hilal ACAR

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, "COP 31'de bir Barış Ormanı kurdunuz, harika. Ancak ormanlarla barışık olmak maalesef sadece fidan dikmekle değil, yüz yıllık ormanları, canlı yaşamını ve ekosistemi korumakla oluyor" dedi. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın da "Fındık üreticisini kendi toprağında çaresiz bırakarak fındık ağaçlarını tarladan söktürme niyetiniz mi var? Eğer öyleyse yolunuzda başarılı bir şekilde ilerliyorsunuz" diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor. Komisyon çalışmaları, komisyon üyesi milletvekillerinin değerlendirmeleriyle sürüyor.

YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, "Atatürk 1931'de Adana'da çiftçilerimizle bir araya geldiğinde 'köylü hepimizin velinimetidir, velinimetimizdir' demişti. Aradan 95 yıl geçti Çukurovalı çiftçimiz hala üretmekte, alın teri dökmekte ama emeğinin karşılığını alamamakta. Bu günlerde çiftçimiz kan ağlamakta. Sadece Adana'da değil ama Türkiye'nin her yerinde" dedi.

Adana'daki yer fıstığı üretimine değinen Bilici, aşırı yağışlar nedeniyle ürünlerin yaklaşık yüzde 50'sinin hasat edilemediğini belirterek çiftçilerin kredi borçlarının 1-2 yıl faizsiz ertelenmesini istedi. Toprak Mahsulleri Ofisinin yer fıstığında da piyasayı dengeleyici rol üstlenmesi ve üreticinin ürününe sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Geçen yıl yerli üretimin 27 katı fıstık ithal edildiğini, mısırda ise üretilen her 10 ton ürüne karşılık 6 ton ithalat yapıldığını söyleyen Bilici, buğday üretiminin yüzde 14 gerilediğini ve ithalatın 5 milyon tona yaklaştığını, pamuk üretiminin son 10 yılda üçte iki oranında azaldığını vurguladı.

Bilici, Adana'da son bir yılda buğday üretiminin yüzde 32, limon üretiminin yüzde 44, soya ve ayçiçeği üretiminin ise yüzde 21 azaldığını belirtti. Adana'nın Türkiye narenciye üretiminin yüzde 40'ını karşıladığına dikkati çeken Bilici, "Ama bugün limon, mandalina 1 liraya bile satılamamakta, alıcı bulamamakta" dedi.

"Üretici dertli, ihracatçı sıkıntılı, vatandaş mutsuz bu durumda" diyen Bilici, "Çiftçi bitmiş durumda, yasakçı ve kısıtlayıcı bir anlayışla bir yere varamayız. 25 yıldan beri bu ülkenin başında aynı iktidar. Narenciye ve Adanalı çiftçi için üretim planı, stratejisi neden geliştirilemedi" diye sordu.

ERDEM: SANKİ ÇİFTÇİ VE ÜRETİCİ SUÇLU GİBİ MUAMELE GÖRÜYOR BU ÜLKEDE

YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, "Mazot pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı, elektrik pahalı, işçilik pahalı. Çiftçi üretime başlarken borçlanıyor, hasat sonunda yine borçlu kalıyor. Bir sonraki sezona sezonu ise yeni kredi çekerek karşılamaya çalışıyor. Tabii kredi de bulabilirse" dedi.

YENİ Parti Antalya Milletvekili Erdem, TÜİK verilerine göre tarımsal girdi maliyetlerinin yıllık yüzde 32,36,mazot maliyetlerinin ise yüzde 53,38 arttığını, tarım ürünleri üretici fiyatlarındaki artışın yüzde 9,69'da kaldığını belirtti.

Antalya'daki üreticilerin yaşadığı sorunlara da değinen Erdem, Elmalı'da elmanın dalında satılamadığını, bazı üreticilerin ürünlerini 5 liradan meyve suyu fabrikalarına vermek zorunda kaldığını ifade etti.

Narenciye ve zeytin üreticilerinin de artan maliyetler ve düşük alım fiyatları nedeniyle zarar ettiğini belirten Erdem, üreticilerin gelecek sezon üretim yapıp yapamayacağı konusunda belirsizlik yaşadığını kaydetti. Erdem, "Bu üretici nasıl ayakta kalacak? Sanki çiftçi ve üretici suçlu gibi muamele görüyor bu ülkede" dedi.

Erdem, 2027 yılı bütçesinde tarıma ayrıldığı açıklanan 1 trilyon 305 milyar liralık kaynağın yalnızca 235 milyar lirasının doğrudan tarımsal destek programlarına ayrılan payın yüzde 0,21'ine karşılık geldiğini ifade ederek bütçenin kanunda öngörülen tutarın altında kaldığını söyledi. Erdem, çiftçilerin borçlarının artmasına rağmen mevcut desteklerin üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamadığını kaydetti.

AYDIN: BU FINDIK ÜRETİCİSİNİN ALIN TERİNİN, EMEĞİNİN, BİR YILLIK MÜCADELESİNİN GASP EDİLMESİDİR

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, fındık fiyatlarının geçen yıl 350 lirayı aşarken bu yıl serbest piyasada 140 liraya kadar gerilediğini belirtti. Devletin açıkladığı 250 liralık alım fiyatının piyasa beklentilerinin altında kaldığını ifade eden Aydın, fiyat açıklanmadan önce fındığın 380 lirayı gördüğünü hatırlatarak üreticilerin yaşadığı gelir kaybına dikkati çekti.

Aydın, "Nasıl oluyor da fındık üreticisinin elinden fındık 140 liraya gasp ediliyor. Bu fındık üreticisinin alın terinin, emeğinin, bir yıllık mücadelesinin gasp edilmesidir" dedi.

Kahverengi kokarcanın fındık üretiminde yol açtığı zararın yükünün üreticilere bırakıldığını savunan Aydın, rekolte tahminleri, TMO'nun hasat öncesi stok satışları ve piyasaya müdahale politikalarını eleştirdi. Aydın, uygulamaların fındık fiyatlarını düşürdüğünü ve Ferrero'nun lehine bir piyasa oluşmasına neden olduğunu öne sürerek, "Fındık üreticisini kendi toprağında çaresiz bırakarak fındık ağaçlarını tarladan söktürme niyetiniz mi var? Eğer öyleyse yolunuzda başarılı bir şekilde ilerliyorsunuz" diye konuştu.

COŞAR: ZEYTİNYAĞINDAKİ İHRACAT KONUSU ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALIDIR

YENİ Parti Antalya Milletvekili Aliye Coşar, "Ülkemizin tüm bölgelerindeki çiftçilerimiz gibi Antalya ilimizde de çiftçilerimiz maliyetler karşısında perişan. Ancak iktidarımız ekonomiye bu kadar katkı veren çiftçimizin değerini bilmiyor" dedi.

Coşar, Elmalı'da elma üreticilerinin ürünlerini maliyetin altında satmak zorunda kaldığını, siyah eriğin ise 5 liraya kadar gerilemesine rağmen alıcı bulamayarak dalında kaldığını belirtti. Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nde zeytin ve narenciye üreticileriyle yaptığı görüşmelere de değinen Coşar, mazot, gübre, ilaç, sulama ve işçilik maliyetlerinin üreticileri zorladığını ifade etti.

Günlük işçi yevmiyelerinin 2 bin liraya ulaştığını, üreticilerin ürünün yarısını işçilere bırakma teklifinin dahi karşılık bulmadığını belirten Coşar, zeytin ve zeytinyağı fiyatlarının geçen yıla göre gerilemesinin üreticilerin ekonomik sıkıntılarını artırdığını kaydetti.

Coşar, "Çiftçi hasatta zarar edecekse dalında bırakınca da geçimini sağlayamayacaksa da ortada ciddi bir tarım tarım politikası sorunu vardır. Zeytinyağındaki ihracat konusu çözüme kavuşturulmalıdır. Zeytinin ve narenciyenin dalında, üreticinin ise boş kasasında kalmasını önlemek için bir tedbir alacak mısınız? Motorine yapılan her zam tarladan sofraya uzanan üretim ve tedarik zincirinin bütün halkalarına yansımaktadır. Serik'le Manavgat'taki kapalı devre sulama projesinden hala bir ses ve sonuç yok, ne durumdalar?" diye sordu.

Sulama ücretlerinin hasat öncesinde peşin alınmasını ve yüksek fiyat artışlarını eleştiren Coşar, su kaynaklarının korunması konusunda yeterli önlem alınmadığını savundu.

RIZVANOĞLU: TAŞKIN KANUNU HANGİ AŞAMADA VE MECLİS ' E NE ZAMAN GELECEK

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu da "COP 31'de bir Barış Ormanı kurdunuz, harika. Ancak ormanlarla barışık olmak maalesef sadece fidan dikmekle değil, yüz yıllık ormanları, canlı yaşamını ve ekosistemi korumakla oluyor. Bir ormanı yok etmek için bütün ağacı kesmeniz de gerekmiyor. Türkiye olarak COP 26'da, Glasgow'da, Glasgow Bildirgesi'yle 2030'a kadar orman kaybını ve arazi bozulumunu durdurmayı sizler taahhüt etmiştiniz. Peki, orman bütünlüğünü o günden bugüne ne kadar koruyabildik?" diye sordu.

Rızvanoğlu, Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'deki birbirinden kopuk orman parçalarının sayısının 2008-2019 yılları arasında yüzde 56, 10 hektardan küçük orman parçalarının sayısının ise yüzde 118 arttığını belirtti. Bu artışın orman alanlarının genişlediğini değil, orman bütünlüğünün bozulduğunu gösterdiğini söyleyen Rızvanoğlu, parçalanmanın biyolojik çeşitlilik ve ormanların iklim değişikliğiyle mücadele kapasitesi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu kaydetti.

Kamuya açık son verilerin 2019 yılına ait olduğunu belirten Rızvanoğlu, güncel verilerin şeffaf biçimde paylaşılmasını istedi.

Rızvanoğlu, "Akademik araştırmalar ormancılık dışı kullanımların parçalanmayı hızlandırdığını, bunda madencilik ve enerji sektörünün de başı çektiğini gösteriyor. Ormanları madencilik, enerji, yol ve altyapı projeleri için mi parçalıyorsunuz? Bunlardan kaç hektar alan etkileniyor? Yoksa bu parçalanmayı yangınla mücadele kılıfına mı sokuyorsunuz" diye sordu.

COP 31'de zeytin ağacının barış ve umudun simgesi olarak öne çıkarılmasına karşın Akbelen ve İkizköy'de zeytinliklerin madencilik faaliyetleri nedeniyle tehdit altında olduğunu savunan Rızvanoğlu, orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda da 2026'nın ilk 10 ayında yangın sayısının yüzde 35, yanan alanların yüzde 68 azaldığı yönündeki verilerin hangi dönemle karşılaştırıldığını sorguladı.

Orman Genel Müdürlüğü verilerine atıfta bulunan Rızvanoğlu, 2010-2019 döneminde yıllık ortalama7 bin hektar, 2020-2025 döneminde ise yaklaşık 50 bin hektar orman alanının yandığını belirterek karşılaştırmaların uzun yıllara ait ortalamalar üzerinden yapılmasını istedi. Rızvanoğlu, "Su Kanunune noktada ve yine çıkmasını çok elzem olduğunu düşündüğümüz Taşkın Kanunu hangi aşamada ve Meclise ne zaman gelecek?" sorularını sordu.

Kaynak: ANKA