Tarım Teknolojileri Kümelenmesi, 40 bin gençle tarımda teknolojik dönüşümü hedefliyor

Türkiye'de teknoloji destekli tarım ve otonom çiftlik uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefleyen Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME), tarım ve hayvancılıkla uğraşan 40 bin gence ulaşarak sektörde verimi artırmayı amaçlıyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Take Off İstanbul 2025, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen zirve, 40 ülkeden 500'ü aşkın girişimi ve 250'den fazla yatırımcıyı bir araya getirdi. Bölgenin en kapsamlı girişimcilik zirvesi olan etkinlik, ekosistemin önde gelen paydaşlarını ve uzmanlarını buluşturdu.

Etkinliğin ikinci günündeki oturumlarda, yapay zeka başta olmak üzere birçok başlıkta girişimciliği ilgilendiren konular ele alındı.

Zirveye katılan TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz de alandaki çeşitli girişimlerin stantlarını ziyaret ederek girişimcilerden bilgi aldı.

Görüşmelerinin ardından Karagöz, zirve kapsamında "Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Karagöz, konuşmasında, 150 yıl öncesinde tarım dışında büyük bir faaliyet alanı olmadığını belirterek, bütün teknolojilerin tarım ve tarımla ilgili alanlardan çıktığını söyledi.

20. yüzyıldan sonra savunma sanayisinin teknolojiyi geliştiren ana omurgalardan bir tanesi olduğunu anlatan Karagöz, "Ülkeler savunma sanayisine yatırım yapıyor, savunma sanayisi teknolojiyi geliştiriyor. Bu gelişen teknoloji daha sonra ucuzluyor ve sivil alanlara yayılıyor." diye konuştu.

"Gençlerin milli güvenlik konusu olan tarım teknolojilerine ilgi duymalarını istedik"

Karagöz, Türkiye'de Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen mühendislik, özgüven ve insan kaynağı kabiliyetlerinin etkisinin artık sivil teknolojilere de yansımaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Savunma ve tarım teknolojilerini üretmediğiniz zaman bağımlılığınız gelişiyor. Bu teknolojileri ürettiğiniz zaman ise kod, insan kaynağı, mühendislik kabiliyetiniz gelişiyor. Dolayısıyla Türkiye son 10 yıldır teknoloji kabiliyetini geliştiren ve bunu diğer alanlara yayma aşamasına gelmiş bir noktadayken, TEKNOFEST'te bu yıl tarım teknolojileri ile ilgili bir alan açtık. Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik bir alana inekleri, otonom sistemleri, görüntü işleme teknolojilerini, yapay zekayla analizi, genetik laboratuvarı koyduk. KIZILELMA'yı, otonom sistemleri, savunma kabiliyetlerimizi gören gençlerin aynı zamanda bir diğer milli güvenlik konusu olan tarım teknolojilerine de ilgi duymalarını istedik."

Türkiye'nin dev bir tarım ülkesi olduğuna işaret eden Karagöz, "Dünyada son 75 yıla baktığımız zaman süt ve et üretiminde, tarımsal hasılada inanılmaz bir yükseliş görüyoruz. Bu yükseliş Türkiye'de son 20 yılda dünyadan daha pozitif ayrışmış durumda. Son 25 yılda tarımsal hasılayı 3 kat artırdığımızı görüyoruz." dedi.

Karagöz, Türkiye'nin tarımla kendisini beslediğini ve ihracat yaptığını, ancak fiyat istikrarı ve sürdürülebilirlik konusunda sorunlar bulunduğunu ifade etti.

Artan taleple birlikte üretimin arttığını, üretim baskısının da sürdürülebilirlikte güçlükler getirdiğini vurgulayan Karagöz, bunun yanında iklim krizi, su problemi, kırılgan tedarik zinciri gibi sorunlara dikkati çekti.

"Ülkemizde hayvancılık yapan nüfusun yaş ortalaması 60'lara dayanmış durumda"

Karagöz, tarımda jeopolitik risklerle de karşılaşıldığını belirterek, "Maalesef gıda bir silah olarak kullanılıyor. Ukrayna ve Rusya arasında savaş olduğunda tahıl krizini konuştuk. Gazze'de gıdanın bir silah olarak kullanıldığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımdaki bir diğer önemli konunun sosyolojik dönüşüm olduğuna işaret eden Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyolojik olarak bir tehditle karşı karşıyayız. Ülkemizde hayvancılık yapan nüfusun yaş ortalaması 60'lara dayanmış durumda. Sosyolojik olarak insanlar tarım ve hayvancılık yapmak istemiyor. Herkes mühendis, yazılımcı, doktor, avukat olmak istiyor ama tarım ve hayvancılık yapmak istemiyor."

Karagöz, tarımda tam bağımsızlığın stratejik bir hedef olduğunu belirterek, tarımdaki sorunlara karşı çözümün teknoloji olduğunu söyledi.

Tarımda 50 yıl öncesinin teknolojisinin ve ahır modellerinin köylerde hala kullanılmaya devam ettiğine şahit olduklarını anlatan Karagöz, sorunlara çözüm olan teknolojinin otonom sistemler olduğunu ifade etti.

Karagöz, Türkiye'nin yıllık 22 milyon ton süt üretimiyle kendi kendine yeter durumda olduğunu aktararak, "Bunu hayvan başı yıllık 2 ton süt verimiyle, 10 milyon anaçla ve 1 milyon üreticiyle yapıyoruz. Hayvan başına yıllık 10 ton süt verimi almamız lazım." dedi.

Teknolojinin daha verimli bir üretim vadetmesi gerektiğini anlatan Karagöz, Türkiye'nin süt ihtiyacını 10 milyon inek yerine 2 milyon verimli inekle karşılayabileceklerini dile getirdi.

"40 bin gencin 2'sini bulduk"

Abdulkadir Karagöz, yapay zekaya dayalı çiftlik modeline değinerek, "Hayvan başı 10 ton süt verimi hayal değil. Türkiye'de olan bir kabiliyetten, sadece bu kabiliyetin tabana yayılması ve teknolojiyle gençlerimizin buluşmasından bahsediyorum." ifadesini kullandı.

TÜME olarak tarım teknolojileri geliştirenleri bir kümelenme altında toplamayı ve bu teknolojileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Karagöz, TEKNOFEST'te tarım teknolojileri geliştiren gençlerin de üretim yapmak istediklerini vurguladı.

Karagöz, teknoloji geliştiren gençlerin yanı sıra bu alana yatırım yapmak isteyen yatırımcıların da olduğuna işaret ederek, "Teknoparklarda tarım teknolojilerini geliştirenleri topluyoruz. Otonom çiftlik modelini çok daha ileri bir şekilde geliştirip yapay zeka tabanlı yapacağız. İnsanımıza ulaşacağız. Bizim teknoloji geliştirenlerimizde bir şartımız var. Diyoruz ki bunları çok daha ucuza ve erişilebilir şekilde geliştireceksiniz. TÜME böyle bir ekosistem." dedi.

Take Off İstanbul 2025'ten gençlere çağrıda bulunan Karagöz, "Take Off bir girişimcilik zirvesi ve teknoloji olarak da Türkiye'nin en zirve sahnesi. Tarım ve hayvancılığa talip olan 40 bin genç arıyoruz." diye konuştu.

Karagöz, 40 bin gencin 2'sini bulduklarını aktararak, bunlardan birisinin Balıkesir'de hayvancılıkla uğraşan "Küpeli Çoban" olarak tanınan Furkan Aşık, diğerlerinin ise Zonguldak'ta hayvancılık yapan Şeydanur Kaya olduğunu söyledi.

Aşık'la yeni tanıştıklarını anlatan Karagöz, "Furkan'ın yolculuğu, sevdası tam olarak bizim TÜME'deki yapmak istediklerimizi özetleyen nitelikteydi. Furkan'ı 15 günlük bir eğitim faaliyeti içerisine aldık ve sertifikalandırdık. Furkan'a yatırım yapmak isteyen bir fondan 100 başlık otonom çiftlik için sözü aldık. Yakında kazmayı vuruyor olacağız." ifadesini kullandı.

Karagöz, 2026 TEKNOFEST'e kadar 40 gence ulaşıp, destekleyip 40 otonom çiftlik kuracaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sonraki sene 400 tane otonom çiftlik kuracağız. Bir sonraki sene Allah nasip ederse 4 bin tane kuracağız. Buradan tüm paydaşlara, bu alanlarda yatırım yapmak isteyenlere sesleniyorum. Furkan ve Şeydanur gibi 39 bin 998 tane daha gence ihtiyaç duyuyoruz. 2005 yılında Selçuk Bayraktar'ın çok heyecanlı bir konuşması var. Diyor ki 'Eğer bu gençlere imkan verilirse 5 yıl sonra biz dünyanın bu alanda en iyisi oluruz.' Biz de TÜME ailesi olarak diyoruz ki eğer genç kardeşlerime, tarım teknolojisi geliştiren kardeşlerime imkan verilirse, destek olunursa Allah'ın izniyle 5 sene sonra bugün olduğumuzdan çok daha iyi bir noktada oluruz."